Se siete appassionati di gaming, o se semplicemente siete alla ricerca di nuovi e performanti accessori per il vostro PC, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, sono disponibili tanti sconti dedicati ai prodotti Logitech, in quella che è una tornata promozionale mai così ricca e convincente.

Le offerte, infatti, sono davvero numerose, e vantano tagli al prezzo fino al 50% il che, considerato il nome del brand, non è affatto male, perché si tratta di alcuni degli articoli più apprezzati e performanti del mercato, sia che si parli di PC, che di console.

Un esempio della qualità dei prodotti coinvolti in questa promo sono, senza dubbio, le ottime cuffie Logitech G335 che, dagli originali 71,99€, sono oggi in sconto a soli 39,99€, con un risparmio netto del 44%!

Un affare non da poco, per un headset che punta tutto su leggerezza, comfort e comodità nelle lunghe sessioni, grazie ad una serie di accortezze da parte di Logitech che partono dal peso: appena 240 grammi, per risultare leggere e comode anche dopo ore e ore di gioco.

Bilanciate, e sovrastate da una comoda fascia di sospensione elastica, presente sull’arco superiore, le Logitech G335 sono anche equipaggiate con dei padiglioni in memory foam morbidi ed ergonomici, rivestiti in materiale sportivo anti-sudorazione, così da garantire un’ottima traspirazione anche nei mesi più caldi dell’anno.

Compatibili con console e PC, giacché dispongono del classico jack audio da 3,5 mm, sono una scelta ideale per qualsiasi tipo di gamer, nonché per qualunque esigenza professionale o scolastica. Si tratta, infatti, di un headset progettato con un occhio di riguardo alla comunicazione, ed oltre a vantare un’acustica eccellente (soprattutto considerato il prezzo proposto), dispongono anche di alcune attenzioni come una rotellina posizionata sul padiglione, che permette di regolare velocemente il volume, nonché di un microfono “flip-to-mute”, che può essere escluso in qualsiasi momento, e che non crea ingombro nel caso in cui, ad esempio, si stia giocando da soli e non si desideri chattare.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, così che possiate scegliere ed acquistare il prodotto che più si confà alle vostre esigenze.

