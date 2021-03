Fino al 50% sui prodotti all’aria aperta su Gearbest

Sebbene Amazon si stia dimostrando il luogo migliore per sfruttare le offerte di primavera, vale la pena dare un’occhiata anche alle proposte di Gearbest che, in occasione della nuova stagione, ha messo in atto una delle sue strepitose promozioni, contenente una serie di prodotti adatti all’uso esterno, come droni, monopattini e bici elettriche, a prezzi davvero convenienti. Quindi, se le proposte degli altri portali non hanno saputo accontentarvi, consigliamo di scoprire ciò che offre il noto portale cinese.

I droni sono sicuramente alcuni dei prodotti più intriganti da usare all’aria aperta e se eravate a caccia di un modello valido e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, sarete felici di sapere che la promozione di Gearbest include numerosi modelli che sapranno soddisfarvi senza spendere una fortuna, come questa soluzione dal costo di soli 107,35€, che implementa un sensore in grado di registrare filmati fino al 6K ed effettuare zoom fino a 50x.

Caratteristiche davvero sbalorditive per un drone così economico, dotato persino di GPS e numerose gesture, con le quali potrete attivare diverse funzionalità smart, tra cui scattare foto o iniziare la registrazione. Stabile e dall’autonomia fino a 25 minuti, questo drone può essere usato anche dai meno esperti, grazie alle numerose modalità preimpostate che vi permetteranno di eseguire movimenti e azioni specifiche senza l’ausilio del vostro intervento.

Inoltre, il telecomando integrato vi permetterà di pilotarlo fino ad una distanza massima di 500 metri. Insomma, è uno dei modelli ideali non solo per iniziare a prendere confidenza con questo tipo di dispositivi, ma anche per salvare video e immagini di buona qualità. Infatti, nonostante venga venduto ad un prezzo irrisorio, vanta specifiche tecniche all’avanguardia tipiche di soluzioni più costose.

Anche Gearbest, quindi, entra a gamba tesa nelle offerte di primavera, proponendo articoli che vi permetteranno di godervi le prossime giornate di sole. Come detto, le proposte sono numerose, motivo per cui suggeriamo, anche in questa occasione, di dare un'occhiata alla pagina relativa alla promozione.

