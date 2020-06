Fino al 50% sulle mascherine personalizzate by EMP

Stanco di indossare la solita mascherina monocromatica senza personalità? Da EMP è cominciata una promozione relativa alle mascherine dove più si compra, più si risparmia! Infatti acquistando una tra la varie proposte dello store, si riceverà uno sconto del 10% al momento del checkout. Se invece le mascherine acquistate saranno 2, lo sconto sarà del 20%, con 3 mascherine del 30% fino ad arrivare ad uno sconto del 50% in caso di acquisto di 5 o più mascherine.

In questo momento di ripartenza dove lentamente la vita sta tornando alla normalità, le mascherine sono diventate una componente essenziale del nostro quotidiano, e non è strano che esse siano diventate, in qualche modo, un accessorio che rispecchia la nostra personalità. Sfidiamo chiunque a trattenere un sorriso di fronte ad una mascherina che ritrae un dolce unicorno che si diverte a “creare” arcobaleni, oppure di fronte alla provocatoria scritta “Bye Bye Corona”. In questa selezione di prodotti troverete anche una selezione di bundle che racchiudono insieme un numero considerevole di dispositivi di protezione individuali, adatti magari alle realtà che fanno un grande uso di mascherine come le famiglie numerose oppure le attività commerciali.

Noi vi abbiamo elencato una piccola selezione delle migliori mascherine in offerta su EMP, ma vi consigliamo di sfogliare voi stessi il catalogo virtuale dei prodotti visitando la pagina dedicata dell'offerta in modo da trovare la promozione più adatta alla vostra personalità.

Le mascherine in offerta

