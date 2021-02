Fino al 57% di sconto nelle nuove offerte Rowenta su Amazon

Continua la nostra rassegna di offerte in questo primo fine settimana di febbraio, e lo facciamo tornando a parlarvi di Amazon, e delle offerte che il colosso dell’e-commerce ha riservato ad alcuni articoli Rowenta, con sconti fino al 57% su prodotti come asciugacapelli, regolabarba e altri elettrodomestici, tutti caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Del resto, parliamo di ottimi prodotti come l’epilatore Rowenta EP5660 Silence Soft, che oggi può essere vostro a soli 31,99€ invece dei canonici 73,99€, con un risparmio di oltre il 50%. Piccolo ma efficace, il Rowenta EP5660 Silence Soft dispone di un doppio involucro ermetico per ridurre il rumore e viene venduto con 7 accessori inclusi nella confezione, con i quali riuscirete ad ottenere risultati perfetti anche nei punti più difficili. È proprio nelle zone più difficili da raggiungere che noterete l’enorme valore di questo epilatore che, tra le altre cose, vanta un rullo esfoliante per preparare la pelle all’imminente depilazione, in modo da ottenere non solo risultati impeccabili ma anche eseguire il trattamento con delicatezza.

Se siete alla ricerca, dunque, di una soluzione che non farà piangere il vostro portafoglio ma al tempo stesso capace di soddisfare le vostre esigenze, l’epilatore Rowenta è sicuramente una delle migliori scelte che possiate fare, ora più che mai visto l’enorme risparmio che Amazon gli ha riservato. Vi ricordiamo che gli sconti coinvolgono anche diversi altri elettrodomestici del marchio, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per non perdere nessuna occasione. Detto ciò, prima di chiudere vi ricordiamo sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

