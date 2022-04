Se siete alla ricerca di dispositivi smart in grado di migliorare la rete demotica in casa vostra, vi menzioniamo l’intera sezione dedicata ai prodotti Amazon Echo in bundle con videocitofoni e telecamere smart! Lo store propone sempre offerte molto valide in ambito tech, per questo abbiamo deciso di consigliarvi la promozione in corso, con sconti che arrivano fino al 58%.

Nella categoria dedicata potrete trovare opzioni differenti tra loro, tutti con 1 modello Echo Dot oppure Echo Show 5. Potrete portare a casa il dispositivo più calzante secondo le vostre preferenze, in grado di riprodurre prodotti multimediali e controllare anche gli altri sistemi domotici in casa, tra cui anche quelli inclusi nell’acquisto! Trattandosi di bundle dal prezzo davvero imbattile, vi consigliamo di sfruttare la promozione il prima possibile, dato che le scorte rimaste potrebbero terminare in vista della Pasqua.

Acquistando un bundle contenente videocitofono o telecamera con Echo Show 5, otterrete un comodo HUB dotato di Amazon Alexa. Grazie allo schermo touch ad alta definizione potrete per tenere sott’occhio la vostra giornata, impostare sveglie e timer, controlla il vostro calendario, guardare un notiziario o godervi musica e serie TV in streaming, usando solo la vostra voce.

Nel caso sceglieste un bundle con Echo Dot, avrete a disposizione uno degli altoparlanti smart più venduti sul mercato, perfetto anche per gli spazi più stretti, compatto e rivestito in tessuto. Potrete controllare la musica con la vostra voce, ascoltando brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e molto altro. Potrete chiedere ad Alexa di rispondere a domande, leggervi le ultime notizie, darvi le previsioni del tempo, impostare sveglie, e ovviamente controllare dispositivi compatibili. Al momento vi ricordiamo che questi bundle sono scontati fino al 58%, quindi vi consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile!

Le proposte che vi abbiamo citato sono solo alcune delle numerose offerte che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata su Amazon.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!