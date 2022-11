Il Black Friday 2022 è giunto al culmine, dopo averci accompagnato per una settimana con migliaia di sconti su prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni sin dall’inizio di questo periodo di offerte folli, mentre ora ci concentreremo sullo shop online di Adidas.

Fino al 28 novembre Adidas propone infatti sconti fino al 60% su centinaia di prodotti di ogni categoria: che voi siate alla ricerca di un nuovo paio di scarpe, di una felpa, di un paio di pantaloni o di un giubbotto invernale, ci sarà sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Gli articoli riguardano infatti sia la stagione invernale a cui ci stiamo approcciando che quella estiva, quindi se stavate tenendo d’occhio qualche pezzo in particolare questo è il momento giusto per aggiungerlo al carrello!

Adidas è uno dei brand più conosciuti e affidabili nel settore della moda sportiva, producendo prodotti di qualità altissima dal 1949. Il Black Friday rappresenta quindi il momento migliore per fare acquisti, dato che solitamente, proprio per le loro caratteristiche eccellenti, gli articoli non sono molto economici, mentre ora potrete trovare moltissimi pezzi anche a meno di 50,00€!

Per esempio, potrete trovare la tuta coordinata Aeroready Essentials 3-Stripes a soli 46,50€ invece di 75,00€; composta da felpa e pantaloni dallo stile classico con il logo di Adidas, rappresenta il giusto compromesso se siete alla ricerca di un outfit e sportivo con cui andare in palestra, ma anche in ufficio o all’università vista la sua sobrietà. Se siete invece alla ricerca di scarpe, tra le moltissime opzioni disponibili vi sono le Coast Star in sconto a 49,50€ al posto di 90,00€, dal look elegante ma al contempo comodissime.

Come accennato, oltre alle sneakers e alle felpe e pantaloni, nello shop di Adidas sono presenti anche moltissimi giubbotti e giacche perfetti per l’inverno, come la Giacca Trio da uomo, in sconto ad appena 51,00€ invece di 85,00€, oppure la Giacca Helionic Iridescent Relaxed da donna, disponibile ora a 108,00€ al posto di 180,00€.

Ovviamente quelli che vi abbiamo proposto sono solo pochissimi esempi dei numerosissimi articoli in sconto che potete trovare nel sito di Adidas, quindi vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata alle promozioni del Black Friday. Il nostro suggerimento è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte termineranno il 28 novembre, mentre le scorte disponibili, soprattutto per la vostra taglia, potrebbero esaurire ancor prima.

