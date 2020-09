Fino al 60% di sconto su tanti prodotti per il 25° compleanno di eBay!

In occasione del suo 25° anniversario, eBay ha appena dato il via ad una interessante promozione, grazie alla quale potrete risparmiare fino al 60% su di una moltitudine di prodotti, provenienti da alcune delle più ambite e interessanti categorie del mondo tech, come smartphone e smart TV, ma anche articoli per la casa e svariati tipi di abbigliamenti delle migliori marche. Un’occasione, a nostro giudizio, davvero da non perdere, specie considerando che trattandosi di un traguardo importante, è possibile che queste offerte del portale si spendano in sconti ben al di sopra delle aspettative.

Come avrete avuto modo di capire dal video soprastante, tra le tante offerte disponibili, vi segnaliamo quella relativa all’iPhone SE 2020 in variante da 64GB, che viene venduto momentaneamente a soli 429,99€. Oltre ad essere uno dei prezzi più bassi che potete trovare attualmente per questo modello specifico, avrete tutta la garanzia messa a disposizione dal noto portale di compravendita insieme alla spedizione gratuita. L’iPhone SE, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni e, anche se si tratta del modello più economico dell’azienda di Cupertino, parliamo comunque di un prodotto di fascia alta, dal momento che vanta componenti di ultima generazione e non è un caso se viene considerato da molti come lo smartphone di Apple dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Realizzato con materiali di alta qualità tipici dell’azienda, implementa un display da 4,7 pollici, il che lo rende particolarmente adatto a quelli che desiderano avere un dispositivo compatto e leggero, ma senza rinunciare a tutte le caratteristiche offerte dai suoi fratelli maggiori. Il chip, infatti, è l’A13 Bionic, ovvero lo stesso che viene montato sull’iPhone 11 Pro, ed è in grado di eseguire applicazioni anche in realtà aumentata grazie alle sue incredibili prestazioni. Il comparto fotografico, seppur composto da un singolo sensore, permette di scattare foto con una qualità certamente sopra la media e di registrare video anche in 4K. Insomma, per i fan di Apple si tratta dello smartphone perfetto ed è sicuramente un’ottima soluzione anche per chi intende avvicinarsi per la prima volta al sistema operativo dell’azienda.

Il 25° anniversario di eBay offre tantissimi altri prodotti a prezzi interessanti, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da non perdere nessuna delle numerose occasioni. Inoltre, non dimenticate di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!