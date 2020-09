Fino al 60% di sconto sui prodotti Kappa e Superga su eBay

Con l’arrivo della nuova stagione è giunto il momento di aggiornare il proprio guardaroba e non c’è modo migliore per farlo se non con le offerte di eBay, che ha appena lanciato una promozione dedicata a numerosi articoli di Kappa e Superga, offrendoci così l’opportunità di acquistare capi di abbigliamento, tra cui maglie, pantaloni e scarpe dei due prestigiosi brand con sconti fino al 60%.

I prodotti aderenti a questa iniziativa sono davvero molto numerosi, ma tra i vari ci preme segnalarvi questi stivaletti per uomo della Kappa, venduti solamente a 14,99€ invece di 55,00€. Disponibili in svariate colorazioni, sono perfetti per questo periodo dell’anno, dal momento che presentano una tomaia in pelle sintetica e suola in gomma, oltre ad essere abbastanza alti in modo da non affondare con il piede qualora si andasse a finire in una pozzanghera. Particolarmente interessante anche questo giubbotto della Kappa, che passa da 119,00€ a 58,99€, perfetto in vista dell’inverno poiché imbottito in piuma, e con delle comode tasche antivento sul davanti, oltre alla chiusura con zip e un comodo cappuccio. Un giubbotto che quasi sicuramente sarà in grado di adattarsi ad ogni gusto, grazie alle diverse colorazioni a contrasto disponibili.

Ovviamente, gli articoli disponibili in questa promozione sono molti più dei due proposti in questo articolo, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata alle offerte Kappa e Superga, così che possiate rintracciare quello che è il prodotto che meglio si confà al vostro stile ed alle vostre esigenze. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!