Fino al 60% di sconto sull’abbigliamento invernale su eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno su eBay, torniamo ora a parlare del portale proponendovi una nuova tornata di sconti che eBay sta dedicando all’abbigliamento invernale, con sconti che possono arrivare anche al 60% di sconto e che includono, tra gli altri, brand riconoscibili ed apprezzati come Napapijri, Diadora, Roberto Cavalli e Geographical Norway!

Si tratta di occasioni davvero imperdibili per rinnovare il proprio armadio in vista del freddo di fine anno, specie considerando che si parla di prodotti di altissimo livello e firmati da alcuni dei più interessanti brand dedicati all’abbigliamento invernale. Un esempio è l’ottimo, ed ormai ben noto, giubbino Napapijri Rainforest, ovvero il classico capo invernale con tascone frontale, forse tra i più riconoscibili e apprezzati prodotti del marchio italiano.

Realizzato interamente in poliestere e progettato per essere infilato come un maglione, come costume per il brand, il giubbotto Rainforest è foderato con un caldo rivestimento in pile ed è totalmente resistente all’acqua, essendo pensato sia per l’uso quotidiano che per quello escursionistico. Disponibile in molti colori, quello che vi proponiamo in sconto è il classico modello nero, il cui prezzo originale sarebbe di ben 200,00€, scontati a 159,86€ grazie a questa tornata di offerte eBay! Ovviamente, come intuirete il giubbotto Napapijri Rainforest non è l’unico prodotto in sconto oggi, motivo per cui vi suggeriamo di dare un’occhiata non solo alla nostra lista di prodotti disponibili, ma anche e soprattutto alla pagina ufficiale dell’iniziativa, contenente tutti gli sconti eBay dedicati all’abbigliamento invernale. Infine, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte relative tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Buono shopping!

