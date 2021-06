Fino al 60% sui migliori smartphone durante gli Europei su eBay

La Uefa Euro 2020 è iniziata e siamo sicuri che tantissime persone seguiranno le partite anche dal proprio smartphone. A tal proposito, vi informiamo che eBay ha lanciato una bellissima promozione a tema, scontando i migliori smartphone come abbiamo visto fare in pochissime altre occasioni, con decurtazioni da centinaia di euro che coinvolgono anche gli ultimi modelli di Xiaomi, Samsung ed Apple, nonché di brand emergenti come Realme.

Siamo di fronte, dunque, ad una delle migliori occasioni per sostituire l’attuale smartphone con un modello di ultima generazione. Come detto, le offerte coprono un’ampia gamma di modelli e tra questi c’è anche il Samsung Galaxy A72, uno smartphone di fascia media presentato a marzo 2021 con un prezzo di listino di 499,90€, oggi acquistabile però già a soli 369,99€ grazie ad eBay che, per questo specifico modello, ma anche per tanti altri, detiene il prezzo più basso della rete.

Con un display AMOLED da ben 6,7 pollici. il Samsung Galaxy A72 si rivelerà un ottimo dispositivo per seguire le partite in streaming e qualsiasi altro evento sportivo, nonché un ottimo smartphone per giocare e fotografare. Infatti, nonostante si tratti di un dispositivo di fascia media, vanta alcune caratteristiche che vi faranno sembrare di avere tra le mani un modello di fascia alta. Una di queste è il già citato schermo Super AMOLED a 90Hz tipico di Samsung, ma vale la pena segnalare anche il comparto fotografico, dal momento che è uno dei migliori della categoria, tant’è che è presente persino un sensore ottico dedicato, utile per fotografare soggetti in lontananza senza perdite di dettagli.

Come non citare poi la batteria da 5.000 mAh, la quale colloca il Samsung Galaxy A72 anche tra i migliori smartphone per quanto concerne l’autonomia. Insomma, con questo specifico modello, Samsung ha realizzato un dispositivo davvero eccellente, riuscendo ad aggredire la fascia media del mercato come mai prima d’ora. A questo prezzo poi, acquistarlo diventa quasi obbligatorio.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che in questa nuova promozione di eBay le occasioni non mancano, quindi è molto probabile che troverete il vostro smartphone preferito a prezzo scontato.

