Fino al 70% di sconto sui giochi Xbox nelle offerte di primavera Microsoft

Vi abbiamo già proposto quella che è l’imperdibile offerta che Microsoft sta riservando ai suoi prodotti Surface, con sconti che vi permetteranno di risparmiare fino ad 800€ sull’acquisto di un notebook o di un tablet della nota gamma di prodotti di Redmond. Ebbene non è finita qui!

Vi segnaliamo, infatti, che sempre sullo store sono disponibile anche moltissimi titoli per Xbox a prezzi scontatissimi, con tagli al prezzo che possono arrivare anche al 70%, permettendovi così di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di tanti nuovi giochi per la vostra console, a prescindere che sia di vecchia o nuova generazione, ricordandovi che, per altro, sullo store è anche disponibile l’ottima Xbox Series S, ovvero la nuova console Microsoft priva di lettore ottico, venduta in pronta consegna, con spedizione immediata!

Per quanto riguarda i giochi in sconto, le offerte sono diverse, ed alcune comprendono anche edizioni “estese”, o comunque non standard, di uscite recentissime e molto apprezzate, come è ad esempio il caso dell’ottimo Immortals Fenyx Rising, sorprendente titolo Ubisoft carico di humor, azione ed esplorazione, che sullo store è disponibile in formato Gold Edition (e dunque comprensiva di Season Pass) a soli 64,99€!

Un vero e proprio affare, considerando non solo l’uscita recente del titolo, ma anche l’uscita recentissima del suo secondo e splendido contenuto aggiuntivo, ovvero “Miti dell’Oriente”, che sposta l’azione dall’isola del gioco originale, ed ispirata al mito greco, ad una nuova isola, con un nuovo protagonista e con influenze relative alla mitologia cinese.

Nato da una costola di Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising è un titolo open world ampio e avvincente che, ricalcando solo il parte alcune delle idee estrapolate da The Legend of Zelda: Breath of The Wild, si propone come un gioco con una propria definita identità e, soprattutto, con tantissimo divertimento, potendo contare su molti luoghi e missioni da visitare, e su di una pletora di contenuti secondari, proprio come è costume per le più recenti produzioni della serie Assassin’s Creed.

Divertente e variegato, Immortals Fenyx Rising è un titolo da provare assolutamente, specie se si è a digiuno di avventure ad ampio respiro, con un forte senso di scoperta ed un certo gusto per l’esplorazione. In vendita a 64,99€ completo di ogni contenuto aggiuntivo, ed ottimizzato sin da subito per Series X e Series S, Immortals Fenyx Rising è certamente una scelta consigliatissima tra quelle proposte dallo store, ben chiaro che si tratta solo di una tra le numerose offerte Microsoft disponibili in questa nuova tornata di saldi primaverili, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare la nostra lista di sconti consigliati, nonché la pagina principale dedicata alle offerte gaming, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

