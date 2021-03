Fino al 70% di sconto sui prodotti Honor per la festa della donna

Vi segnaliamo che in occasione della Festa della donna, Honor ha deciso di tagliare i prezzi di numerosi prodotti del suo catalogo con sconti fino al 70%, sfruttabili già da ora e fino all’8 marzo. Ovviamente, si tratta di un’altra ottima occasione per fare un bellissimo regalo a chi amiamo o, perché no, a noi stessi, potendo così approfittarne per acquistare uno degli ottimi prodotti del brand cinese che, oramai, ha ben poco da invidiare ai più blasonati nomi del mercato di smartphone e dispositivi indossabili.

Come sempre, quando si tratta di Honor le occasioni, oltre ad essere imperdibili, sono molteplici, coinvolgendo smartphone, smartwatch e notebook, nonché auricolari e accessori vari che potrebbero migliorare le vostre attività quotidiane. Tra le tante offerte, vogliamo citare l’Honor Watch Magic di prima generazione che, con il suo sconto del 74%, crolla dagli originali 229,80€ a soli 59,90€, una cifra probabilmente mai così bassa per questo specifico modello.

La promozione vi permetterà di scegliere sia la variante Meteorite Black con cinturino sportivo, sia la Moonlight Silver con cinturino in pelle. Entrambe leggere e innovative, con un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile, merito non solo dell’affidabilità e delle molteplici funzioni di Honor Watch Magic, ma anche dalla qualità costruttiva, che vede l’uso massiccio e resistente di acciaio inossidabile da 316L e rifiniture con l’innovativa lavorazione CNC ad incisione laser.

Pur non costando una fortuna come alcune soluzioni più blasonate, il design è quello di un vero top di gamma, con spessore di soli 9.8mm, che vi permetterà di utilizzarlo in tutte le occasioni. Il display è un AMOLED e vanta una risoluzione di 390 x 390 pixel che, per uno schermo di uno smartwatch, è decisamente alta. Non a caso, i valori PPI corrispondono quasi come a quelli di uno smartphone di fascia alta, ciò si traduce in una visione di icone e caratteri molto buona. Chiaramente, le funzioni smart e i sensori atti a monitorare parametri come la frequenza cardiaca sono precisi e affidabili, a tal punto che una volta indossato l’Honor Watch Magic vi sembrerà come avere un personal trainer sempre al vostro fianco.

Insomma, grazie a queste nuove offerte del brand cinese, potrete portarvi a casa un ottimo dispositivo ad un prezzo davvero ragionevole il che, in vista della Festa della donna, non è affatto da sottovalutare! Ovviamente, l’Honor Watch Magic non è l’unico dispositivo in sconto, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente a scoprire tutti gli altri prodotti in offerta tramite la pagina dedicata dello store, ma non prima di aver dato un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo riportato quelle che sono, a nostro giudizio, le più interessanti. Infine, vogliamo ancora una volta ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!