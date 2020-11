Fino al 70% di sconto sulle memorie SanDisk per il Black Friday Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon è ufficialmente cominciata e fino al 30 novembre lo store avrà un gran numero di promozioni che coinvolgeranno tutte le categorie, e dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte presenti sul portale, vogliamo analizzare nello specifico le occasioni che riguardano le memorie SanDisk. In questi giorni infatti sarà possibile acquistare una gran varietà di prodotti con sconti che superano il 50%.

Tra i prodotti in offerta è possibile trovare numerose tipologie di schede SD e microSD, perfette per dispositivi come smartphone, tablet ed anche console, ed infatti è presente anche la particolare linea realizzata su licenza Nintendo, in grado di arrivare fino a 512 GB di capacità. Queste microSD, con tanto di illustrazioni e colori a tema Nintendo, hanno una velocità di trasferimento di 100 MB/s, in modo da caricare velocemente i giochi e conservarli in un sol posto.

È poi possibile utilizzare questa iniziativa per effettuare un upgrade al proprio computer, grazie alla presenza di un SSD Plus da 2TB scontato a 169,99€, utile per potenziare le prestazioni durante le fasi di lavoro più impegnative grazie alla velocità di lettura/scrittura fino a 545 MB/S, diventando un prezioso aiuto utile sia per lavoro che per il gioco. Grazie al suo design compatto e resistente, questo SSD Plus è in grado di resistere ad urti e cadute anche da medie altezze.

Inoltre, tra i prodotti in promozione è presente anche una particolare flash drive chiamata iXpand pensata per i possessori di dispositivi Apple, utile per aumentare la memoria fino a 256GB, creando automaticamente copie di backup di foto e video, anche in presa diretta, liberando spazio. Grazie alla pennetta iXpand, piccola e pratica da poter esser legata come portachiavi, il trasferimento poi è reso ancora più veloce dalla presenza di un connettore USB 3.0.

Le migliori offerte sulle memorie SanDisc in occasione del Black Friday

Altre offerte del Black Friday Amazon

