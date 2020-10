Fino al 75% di sconto su tantissimi prodotti per il Fuori Tutto di Ollo Store

Come avrete notato già solo con le notizie che vi abbiamo proposto in giornata, il mese di ottobre è cominciato decisamente bene dal punto di vista delle offerte e delle promozioni online, tanto che sono già moltissime le notizie sul tema che vi abbiamo proposto. A queste, aggiungiamo ora un ulteriore contributo da parte di Ollo Store, che infatti ha lanciato il suo Fuori Tutto, proponendo con esso offerte su articoli di ogni genere, tra cui tanti dispositivi informatici e tecnologici a prezzi molto competitivi.

L’iniziativa di Ollo Store copre svariate categorie e tra i tanti prodotti in offerta segnaliamo gli auricolari wireless Sony WISP500B, venduti ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media, dato che parliamo di soli 29,30€ rispetto agli originali 67,30€. Si tratta di auricolari In-Ear con filo, quest’ultimo però non serve a collegarli al vostro smartphone, ma ad offrire una comodità e soprattutto una sicurezza che solo una soluzione del genere può assicurare. I Sony WISP500B sono pensati infatti principalmente per uso sportivo e per le attività all’aperto e sono progettati per evitare al massimo la possibilità che scivolino via dall’orecchio durante l’allenamento.

Bellissimi da vedere e da ascoltare, gli auricolari Sony WISP500B offrono una qualità audio decisamente buona, sia in chiamata sia con contenuti multimediali, essendo dotati di driver da 13,5 millimetri con magnete al neodimio. Il collegamento avviene tramite Bluetooth o NFC e assicurano un’autonomia di circa 8 ore, con tempi di ricarica molto veloci dato che occorrono solo 15 minuti per ottenere 60 minuti di riproduzione. Infine, vale la pena ricordare che sono resistenti agli schizzi e al sudore il che li rende un prodotto davvero interessante da acquistare, specie in circostanze come questa in cui il prezzo di vendita è molto inferiore rispetto alla media.

Ovviamente, gli auricolari Sony WISP500B sono solo uno dei tanti prodotti in sconto nel Fuori Tutto di Ollo Store.

