Fino al 75% di sconto su tantissimi prodotti hi-tech da Ollo

Le offerte di questa prima settimana di maggio aumentano sempre di più grazie ad Ollo Store, che ha deciso di mettere in piedi il suo Fuori tutto con offerte a tutto campo, le quali arrivano a coinvolgere anche numerosi accessori per i possessori di macchine fotografiche, così come molteplici soluzioni da gaming. Non ci è dato sapere fino a quando resteranno accessibili queste offerte, ma gli sconti arrivano fino al 75%, motivo per cui conviene subito buttarsi a capofitto nella sezione dedicata e scoprire tutte le occasioni.

Occasioni come il Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One, una soluzione all-in-one per chi necessità di un PC affidabile che occupi il minor spazio possibile, che viene proposto a soli 239,90€ invece di 340,80€ per il semplice fatto che la confezione è stata aperta, senza però toccare il prodotto. Come anticipato, si tratta di un dispositivo tutto in uno, che racchiude al suo interno processore, RAM, hard disk e persino dei buoni altoparlanti direzionati frontalmente, in modo da assicurare un’ottima pressione sonora.

Ovviamente, non manca una webcam integrata per partecipare a riunioni e videochiamate, la quale può essere attivata e disattivata con la semplice pressione di un tasto. Con uno schermo da 22 pollici i cui bordi sono ridotti al minimo, il Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One è probabilmente la soluzione AIO più compatta e semplice che esista. Oltre al design, a sorprendere è anche la modularità, dal momento che potrete scegliere autonomamente uno dei tanti PC Tiny Lenovo (non incluso nell’offerta), da posizionare poi nella parte posteriore dello schermo di ThinkCentre Tiny-in-One e in pochi secondi si avrà a disposizione una soluzione modulare dai costi di distribuzione molto ridotti.

A differenza di altre soluzioni all-in-one, questo tipo di modularità vi permetterà di aggiornare il Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One con gli ultimi componenti ogni volta che ne avete bisogno, beneficiando quindi di prestazioni sempre al passo coi tempi. Inoltre, lo schermo è regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, assicurandovi una visione comoda e ottimale da ogni angolazione.

Insomma, un’ottima occasione per crearsi un PC compatto, affidabile e personalizzato. Ad ogni modo, questa è solo una delle tante offerte disponibili nel Fuori tutto di Ollo Store e, dal momento che diversi prodotti hanno uno stock molto limitato, il nostro consiglio è quello di non indugiare troppo, anche perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Detto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

