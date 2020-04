Fino al 95% di sconto su Red Dead Redemption 2 e altri titoli per le offerte primaverili di GamersGate

Il celebre store GamersGate ha recentemente rilasciato tutta una serie di interessantissime offerte a tema primaverile, comprendenti anche titoli validissimi come Red Dead Redemption 2 e Resident Evil 3 Remake. Una lunga carrellata di videogiochi con sconti fino al 95%, con le offerte che saranno valide fino al prossimo 26 aprile.

GamersGate ha inoltre ben pensato di inserire uno sconto del 15% su qualsiasi titolo presente in catalogo ma non in offerta: basterà infatti aggiungere al carrello un prodotto non scontato ed inserire in fase di checkout il codice “THEdiscount“.

Di seguito potete trovare i titoli più interessanti attualmente in offerta per la Primavera di GamersGate:

Oltre a quelli precedentemente elencati sono poi molti i titoli attualmente in offerta su GamersGate e tra di essi potete trovare opere del calibro di GTA V Premium Edition e Metro Exodus. Tutte le offerte del portale saranno valide fino al prossimo 26 aprile, vi sono quindi ancora poco più di una decina di giorni per mettere le mani su qualche titolo particolarmente interessante attualmente in offerta.

