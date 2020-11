Fino all’80% di sconto nelle offerte del Mega Lunedì di Zavvi!

Se siete alla ricerca di oggetti da collezione, nonché film in formato Blu-Ray e articoli per l’arredamento, il lunedì è il giorno perfetto per dare un’occhiata alle offerte del portale Zavvi, dal momento che la sua iniziativa soprannominata appunto “Mega lunedì“, propone sconti fino all’80% su una vasta gamma di prodotti, rendendo l’opportunità adatta non solo per risparmiare, ma anche per acquistare un bel regalo di Natale.

Come detto, la scelta è molto ampia e dal momento che il portale propone diverse categorie, trovare il prodotto giusto non dovrebbe essere un problema fra i molti set LEGO, capi d’abbigliamento ed articoli di merchandise disponibili. Per gli amanti del cinema, ad esempio, suggeriamo di prendere in considerazione la collezione di Mission Impossible, la quale contiene i primi 5 film della famosa saga cinematografica con protagonista Tom Cruise a soli 13,99€, risparmiando così ben 26€ rispetto al solito. Una cifra davvero irrisoria che, di solito, permette di portarvi a casa solo un film, ma in questo caso riceverete ben 5 Blu-Ray di quella che è una delle serie cinematografiche più redditizie di sempre, che ha superato abbondantemente i 3 miliardi di dollari fino ad oggi. In attesa del nuovo capitolo, questa potrebbe essere un’ottima occasione per rivivere i capitoli precedenti e tornare nel 1996, anno in cui uscì il primo film.

Abbiamo menzionato un film, ma ribadiamo ancora una volta che su Zavvi è possibile trovare molto altro, quindi il consiglio migliore è visitare la pagina dedicata e scoprire non solo gli infiniti articoli disponibili, ma anche gli incredibili prezzi stracciati.

