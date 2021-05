Fino all’80% di sconto sugli Assassin’s Creed sull’Ubisoft Store

Mentre su Amazon continua la lunga settimana dedicata alle ottime offerte della Gaming Week, ci allontaniamo per un attimo dallo store, pur restando ancora in tema gaming, per segnalarvi che sullo shop di Ubisoft sono partite delle offerte a dir poco eccezionali, tutte dedicate al vasto universo di Assassin’s Creed, con sconti sui vari titoli della saga che possono raggiungere anche l’80%!

Si tratta di un’occasione davvero eccellente per scoprire (o riscoprire) il mondo di Assassin’s Creed, con offerte che, partendo da titoli storici ed amatissimi come Brotherhood, arrivano sino al più recente Valhalla, il cui prezzo proposto da Ubisoft è di appena 44,99€, a fronte degli originali 59,99€ necessari per l’acquisto! Un prezzo ottimo, per quella che è una promozione valida non solo per l’edizione standard, ma per tutte le edizioni disponibili sullo store, siano esse fisiche o digitali, ed a prescindere dalla piattaforma selezionata, ed il cui sconto è pari al 25%, con un prezzo finale variabile in base alla piattaforma.

Forte di uno dei migliori lanci di sempre per la serie, Valhalla è il terzo capitolo del nuovo corso che la serie ha inaugurato con lo splendido Origins, ovvero quel capitolo che ha sostanzialmente modificato le meccaniche di gioco passando da un classico adventure in terza persona, ad un più vasto, complesso e sfaccettato impianto open world. Ambientato nell’Europa del IX Secolo, a cavallo tra Norvegia ed Inghilterra, Assassin’ Creed Valhalla racconta la storia di Eivor, un guerriero norvegese che, in cerca di fama e fortuna, ma anche e soprattutto in fuga dal suo passato, comincerà una lunga e sanguonosa campagna di conquista alla volta dei vari regni dell’Inghilterra, finendo – nel mezzo – irrimediabilmente invischiato nelle trame di Assassini e Antichi.

Mixando sapientemente esplorazione, combattimenti, e persino un blando impianto gestionale, Valhalla rappresenta un ulteriore passo avanti nella riconfigurazione della serie verso il mondo dei giochi di ruolo open world, avvinghiando il giocatore con un misto di fascinazione per la storia e per la mitologia, e permettendovi così non solo di esplorare un’interessante momento della storia europea, ma anche l’affascinante compendio di miti norreni in quello che sarà un viaggio ben oltre i confini delle terre degli uomini.

Ovviamente, Assassin’s Creed Valhalla non è l’unico gioco in sconto, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche l’intera proposta di offerte Ubisoft, così da rintracciare il titolo della serie che può vi piace. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!