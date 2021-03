Fino all’80% di sconto sui libri in lingua inglese su IBS!

Dopo le tante offerte proposte nel corso della mattinata, vi segnaliamo ora quella che è un’occasione davvero ottima lanciata del portale di IBS,che vi permetterà di acquistare tantissimi libri in lingua inglese con sconti che arrivano fino all’80%. Questa interessante iniziativa è valida fino al 31 marzo, e quindi può esser sfruttata se siete ancora alla ricerca di qualche idea regalo in occasione della festa del papà.

L’offerta di IBS può essere usata per migliorare le capacità di lettura in inglese, ed infatti è possibile trovare molti titoli sia per adulti ma anche tante soluzioni pensate per i bambini come alcuni volumi della saga di Harry Potter o persino le avventure di Davy Crockett. Non mancano poi molti titoli appartenenti ai generi più vari come i saggi, i romanzi degli autori contemporanei ma anche i grandi classici che sono entrati nella storia della letteratura, come ad esempio alcuni dei più famosi racconti fantascienza scritti da Asimov.

Vogliamo poi segnalarvi che in questa promozione è incluso anche l’incredibile libro formato gigante The Stan Lee Story con uno sconto di oltre 100€, ossia potrò “soli” 70,36€. Dall’alto delle sue oltre 600 pagine, questo libro è un grande omaggio che va a ripercorre tutta l’incredibile storia del padre dei super eroi Marvel, attraverso centinaia di illustrazioni, fotografie private ed addirittura una premessa scritta dallo stesso Stan Lee in persona.

La quantità di libri coinvolti in questa iniziativa di IBS è così grande che il nostro invito può esser solo quello di visitare l’intera selezione presente del portale, così da trovare le offerte più adatte a voi entro il 31 marzo. Detto questo, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di IBS, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, potete trovarli sui nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

