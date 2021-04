Fino all’80% sui giochi di Ubisoft Montreal: Assassin’s Creed, Far Cry e non solo!

L’Ubisoft Store ha deciso di fare in questi giorni la gioia dei propri utenti, mettendo in fortissima offerta con sconti fino al 80% numerosi giochi creati da Ubisoft Montreal. Assassin’s Creed, Far Cry e molti altri ancora: non trovare qualcosa di proprio interesse in questa carrellata di sconti è veramente difficile.

Tra i titoli in sconti fino al 80% sull’Ubisoft Store non possiamo non citare il recente e acclamato Assassin’s Creed Valhalla, con l’opera del publisher transalpino che è scontata in tutte le sue differenti versioni. Ottimi anche i prezzi perFar Cry 5, anche qui sia per la standard che la gold edition, e per il sempre giocatissimo Rainbow Six Siege, acquistabile a soli 8 euro nella sua edizione base e a poco meno di 10 euro nella deluxe.

I giochi in offerta fino al 80% sull’Ubisoft Store sono però anche molti altri: potete trovare l’elenco completo seguendo comodamente il link qui sotto. Se siete interessati ad approfittare di qualcuna di queste offerte fate però in fretta: queste offerte non resteranno disponibili ancora a lungo!

