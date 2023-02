San Valentino è ormai alle porte e, cercare dei prodotti unici, eleganti e particolari da regalare al vostro partner all’ultimato minuto è quasi impossibile, in particolare modo online. Per questo, se state pensando a un modo delicato per sorprendere il vostro innamorato o la vostra innamorata, vi consigliamo di dare uno sguardo ai meravigliosi bouquet di Colvin!

Nell’articolo di oggi, non solo vi parleremo dell’ottima qualità di piante e fiori proposti dal fantastico brand, nato recentemente, ma vi proporremo anche alcuni dei migliori bouquet da portare a casa, in una lista semplice e veloce tra cui scegliere. Per questo motivo, vi invitiamo ad affrettarvi e scegliere il prodotto migliore per voi e a prenotare immediatamente la vostra consegna per il 14 febbraio.

Colvin vi assicura la massima velocità di consegna, garantita anche in meno di 24h dal vostro ordine, ma non è finita qui! Eliminando anche tutti gli intermediari inutili e lavorando direttamente con gli agricoltori, fa in modo che le piante spedite risultino sempre fresche e radiose!

Sullo shop potrete scegliere tra bouquet di ogni tipo, per ogni preferenza e ovviamente anche per ogni budget. Alcuni mazzi partono da poco più di 20€ mentre mostri altri superano addirittura i 50€, per un prodotto premium più che pregiato. Ovviamente, potrete scegliere nello specifico i fiori che preferiti, tra rose perfetto per il periodo fino a tulipani, anemoni, ranuncoli e molto altro ancora!

Se a preoccuparvi è la fragilità del prodotto durante i viaggi, sappiate che Colvin si impegna per garantirvi sempre la massima qualità, consegnando il bouquet nelle migliori condizioni possibili. Proprio per questo motivo, il vostro acquisto viene accuratamente avvolto in un panno umido che mantiene la pianta idratata durante il trasporto.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra lista di bouquet per fasce di prezzo, vi invitiamo anche ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

