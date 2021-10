Fire Stick TV in sconto! Si parte da 19,99€!

Apriamo la mattinata di oggi segnalandovi quella che è una straordinaria offerta che sta coinvolgendo alcuni prodotti a marchio Amazon e, in particolare, quelli della gamma Fire Tv, quasi tutti proposti dal portale con ottimi sconti, e con prezzi che partono addirittura da soli 19,99€ per ciò che concerne il dispositivo entry level, ovvero l’ottimo Fire TV Stick Lite, con supporto alla visione in HD e tutte le funzioni ormai ben note a chi conosce questa specifica gamma di dispositivi.

Per tutti gli altri: semplicemente parliamo di un dispositivo prodotto da Amazon che, inserito nella vostra TV tramite ingresso HDMI, vi permetterà di usufruire di tantissimi dei servizi tipici di una smart TV, permettendovi soprattutto di godere della visione di contenuti in streaming tramite le app di servizi come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e tantissimi altri! Un ottimo prodotto che, specie in vista dell’ormai imminente Switch Off, vi permetterà di continuare ad utilizzare il vostro televisore per la visione dei contenuti in streaming, pur se quest’ultimo non è dotato di tecnologia smart, e ben chiaro che con questo sistema non è comunque possibile godere dei tipici canali in chiaro, come quelli RAI e Mediaset.

Al netto di ciò, qualora i tipici programmi TV non siano di vostro interesse, scoprirete che con Fire Tv Stick vi si può aprire un mondo di contenuti, ed il bello è che tutto questo non vi costerà altro che 19,99€ qualora, ad esempio, scegliate il succitato modello “Lite“.

Se poi vorrete davvero cogliere la palla al balzo, il nostro suggerimento è di rivolgervi direttamente all’eccezionale Fire TV Stick 4K, ovvero al migliore modello attualmente disponibile sul mercato che, oltre ad avere un telecomando che può anche controllare le diverse funzioni della vostra TV con Alexa integrata, vi permetterà anche di godere dello streaming dei contenuti in 4K, laddove gli altri membri della famiglia Fire TV Stick si limitando al Full HD. Il prezzo? Appena 39,99€, laddove Fire TV Stick 4K costerebbe, in origine, la bellezza di 59,99€! Insomma: un vero e proprio affare!

Come capirete, insomma, c’è la possibilità di acquistare una diversa Fire Tv Stick a seconda di quelle che sono le vostre esigenze e, per questo, abbiamo pensato di rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto dove, grazie al selettore integrato in pagina, potrete selezionare il modello che più si confà alle vostre esigenze.

I modelli, del resto, sono ben 4, ed includono anche il più recente arrivato della famiglia (al momento non ancora in sconto), ovvero Fire TV Stick 4K Max che include il supporto al velocissimo Wi-Fi 6 al prezzo di 64,99€. Per il resto, quest’oggi il portale è ricchissimo di offerte e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche all’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire tutte le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon allenamento!

