Vi abbiamo già segnalato l’ottima offerta che Amazon sta riservando ai suoi dispositivi Echo Dot 3, e grazie alla quale potrete acquistarne due ad un prezzo scontatissimo. Ebbene, torniamo ora a parlare di articoli a marchio Amazon, segnalandovi che, in occasione del Prime Day 2022, il portale ha ora ribassato anche il suo apprezzatissimo Fire TV Cube, ovvero quello che è, senza dubbio, uno dei migliori HUB multimediali attualmente disponibili sul mercato!

Il prezzo? Appena 69,99€, contro i 119,99€ normalmente necessari per l’acquisto! Insomma: un piccolo ma apprezzabile affare, che vi permetterà di risparmiare il 42% sull’acquisto di un prodotto davvero ideale per rendere smart anche una vecchia TV a patto, ovviamente, che questa disponga almeno di un ingresso HDMI.

Equipaggiato con un potente ed efficiente processore hexa-core, in grado di gestire con rapidità e fluidità qualsiasi applicazione compatibile, Firet TV Cube è un dispositivo per la visione di contenuti multimediali, in grado di offrire un’esperienza di visione con una risoluzione massima 4K a patto, ovviamente, di disporre di una TV che sia in grado di raggiungere tale standard.

Compatibile con le tecnologie Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos, Fire TV Cube è uno dei dispositivi migliori, attualmente sul mercato, con cui fruire della visione di contenuti tramite servizi in streaming come Netflix, Disney+, NOW e, naturalmente, Prime Video.

Controllabile tramite la voce, grazie al microfono integrato nel telecomando, Fire TV Cube è anche collegabile a dispositivi come soundbar e ricevitori A/V compatibili, così che da rendere più smart non solo la visione sulla TV, ma la vostra intera postazine dedicata all’home cinema. Come se non bastasse, integrando un pratico altoparlante, Fire Tv Cube è anche in grado di mettervi in comunicazione diretta con Alexa, che potrete così utilizzare alla stregua di un qualsiasi dispositivo Echo.

Insomma, Fire TV Cube è un dispositivo versatile e potente, con cui dare nuova vita alla vostra vecchia TV! Per questo, vi suggeriamo di acquistare subito il prodotto tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, quanto meno prima che il prezzo torni alle origini o le scorta finiscano in concomitanza del Prime Day.

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!