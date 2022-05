Vi segnaliamo il ritorno su Amazon di una graditissima offerta, che vi permetterà di rendere più smart la vostra vecchia TV, senza il bisogno di cambiare il vostro apparecchio e di spendere, di conseguenza, una cifra sostanziosa.

Sul portale, infatti, è tornata in sconto la Fire Tv Stick 4K Max, ovvero la versione più completa dell’a “chiavetta” che Amazon ha messo in commercio ormai da tempo e che, collegata ad una porta HDMI, permette di navigare sul web, ascoltare la musica e di utilizzare servizi di streaming come Amazon Prime Video, il tutto a soli 39,99€, contro i 64,99€ del prezzo originale!

Stiamo parlando di uno sconto di ben 25 euro, ovvero del 38%, che su di un prodotto simile non sono affatto pochi, e che vi permetteranno di dare nuovo lustro ad un vecchio televisore, magari ancora ottimo dal punto di vista visivo, ma recentemente “azzoppato” dallo Switch off televisivo.

Eccezionale nel suo rapporto qualità/prezzo, Fire Tv Stick 4K Max è, di per sé, una delle scelte migliori del mercato, perché già al suo prezzo originale permette la fruizione di contenuti in risoluzione 4K, laddove la concorrenza non solo non raggiunge tale standard ma, quando lo fa, vende prodotti a costi decisamente superiori.

Come se non bastasse, Fire Tv Stick 4K Max dispone di un modulo Wi-Fi 6 di ultima generazione, e gode del supporto alla tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre che a quella HDR e HDR10+. In sintesi: se siete soliti vedere contenuti in streaming 4K, e premesso abbiate una TV con uno schermo nella medesima definizione, allora non c’è davvero “pennetta per lo streaming” migliore di quella qui proposta da Amazon.

Come se non bastasse, anche se legata ad Amazon ed al servizio Amazon Prime Video, Fire Tv Stick 4K Max permette di scaricare anche app di aziende terze, così che possiate godere anche dei servizi di Netflix, NOW, Disney+ o DAZN, a patto – ovviamente – che disponiate di abbonamenti attivi.

Compatibile con l’assistente vocale Alexa, richiamabile tramite un apposito tasto sul telecomando, Fire Tv Stick 4K Max è, in sintesi, una scelta consigliatissima per chiunque voglia dare un tocco più smart alla propria TV senza per forza cambiare il proprio dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina del prodotto, invitandovi a completare il vostro acquisto prima che il prezzo dell'articolo torni a salire cosa che, prevedibilmente, potrebbe già succedere nei prossimi giorni.

