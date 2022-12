Siete alla ricerca di un regalo sfizioso da fare ai vostri bambini? La loro passione è lo sport e volete tenerli motivati o, semplicemente, avete voglia di dare sfogo alla loro passione per i dispositivi tech? Allora occhio, perché questa è un’offerta davvero imperdibile, che riguarda un dispositivo sfizioso, ben realizzato ed anche venduto a prezzo scontato!

Di che si tratta? Del piccolo e sfizioso Fitbit Ace 3, qui brandizzato a tema Minions, ovvero i famosissimi personaggi gialli nati con la serie di film animati “Cattivissimo Me”! Un prodotto appositamente pensato per i più giovani, e che dai suoi originali 77,99€ è oggi in sconto a soli 59,00€, costituendo così un regalo di Natale davvero niente male!

Forte di un design semplice ma molto accattivante, Fitbit Ace 3 è sostanzialmente una smartband, compatibile sia con iOS che con Android, e pensata per spronare i più piccoli all’attività, con un sistema di medaglie virtuali che stimola all’attività attraverso la gamification, anche includendo sfide che i bambini possono condividere con i propri amici.

Questo splendido dispositivo, inoltre, è dotato di una lunga autonomia (ben 8 giorni con una sola ricarica), e si propone con quadranti animati, avatar personalizzati e con un pratico contapassi, che registra il movimento ed i minuti di attività.

Come se non bastasse, Fitbit Ace 3 può anche aiutare i genitori a monitorare il sonno dei loro figli, così da capire se il riposo notturno è sufficiente, il tutto tutelando comunque privacy e sicurezza, grazie ad un sistema di account familiari che richiede, tramite smartphone, l’approvazione della richiesta di connessione, così che il dispositivo non possa essere “agganciato” da malintenzionati.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, sia in termini di design che di qualità generale e che, come detto in apertura, può facilmente proporsi come uno splendido regalo di Natale!

