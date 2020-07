FitBit Days, fino al 30% di sconto su smartwatch e fitness tracker

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte della Settimana dell’elettronica, una tornata di sconti della durata di una settimana, che ci sta offrendo tantissime occasioni per risparmiare sui prodotti tech. Una promozione davvero niente male in cui, per altro, si incastrano una moltitudine di offerte di genere, come è il caso dell’offerta che vi proponiamo oggi, relativa ai prodotti a marchio FitBit.

Tra i principali brand nel campo delle smart band e, in seconda istanza, degli smartwatch, FitBit è un’autentica garanzia per gli appassionati di sport, offrendo soluzioni capaci di monitorare sotto diversi punti di vista l’attività fisica, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e dall’estetica molto gradevole. Il suo Versa Lite, ad esempio, è stato uno dei wearable che più ci ha soddisfatto nell’uso quotidiano, capace tanto di supportare nello sport che nella vita di tutti i giorni, grazie al comodo sistema di notifiche al polso ed al monitoraggio dell’attività quotidiana e atletica.

Dal design essenziale ma gradevole, FitBit Versa Lite gode di un’autonomia da non sottovalutare, tant’è che è possibile tenerlo al polso giorno e notte (ed a proposito: è uno strumento eccellente per monitorare il sonno!) per oltre 4 giorni, con una ricarica che impiega circa un’ora per arrivare al 100%. Unico difetto? Il prezzo, che con i suoi 159,95€ potrebbe scoraggiare i più. Un problema che però non si pone grazie ad Amazon, che ha inserito Versa Lite nella sua rosa di articoli in promozione, portandone il prezzo ad appena 109,99€, con uno sconto applicato del 31%!

Insomma, grazie alle offerte FitBit siamo certi che troverete quello che è il dispositivo che più si confà alle vostre necessità e, proprio per questo, abbiamo selezionato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Ovviamente, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte FitBit, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

