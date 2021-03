Fitness Tracker Polar, fino al 20% di sconto con questi codici!

La nostra rassegna delle migliori offerte tech del giorno continua segnalandovi l’ultima iniziativa approdata sul sito ufficiale di Polar in occasione di Pasqua, che vi permetterà di acquistare una grande selezione di prodotti con ribassi che arrivano fino al 20%. Infatti, fino al 5 aprile, inserendo il codice POLARPASQUA nell’apposita sezione del carrello, avrete accesso ad una grande varietà di sconti, così distribuita, tra le varie categorie di prodotti Polar:

5% di sconto su Polar Vantage V2 (solo orologi, no accessori)

su Polar Vantage V2 (solo orologi, no accessori) 10% di sconto su Polar Unite e relativi accessori

su Polar Unite e relativi accessori 10% di sconto su Polar Grit X e relativi accessori

su Polar Grit X e relativi accessori 20% di sconto su Polar Ignite e relativi accessori

su Polar Ignite e relativi accessori 20% di sconto su Polar Vantage M e relativi accessori

su Polar Vantage M e relativi accessori 20% di sconto su sensori ed accessori

Polar, azienda leader nel settore dei dispositivi di monitoraggio sportivi, nei suoi prodotti riesce sempre a trovare il mix perfetto tra qualità e praticità, con articoli sempre all’avanguardia e dall’aspetto moderno. I prodotti Polar permettono di seguire e monitorare l’allenamento, mostrando costantemente la frequenza cardiaca, il consumo calorico specifico e restituendo precisi resoconti ad ogni sessione. Ma non solo, infatti i dispositivi Polar sono dotati di programmi realizzati per fornire un supporto completo anche durante le sessioni di allenamento come corsa, ciclismo e per tutti gli sport all’aria aperta, grazie alla presenza di un GPS integrato che monitora la velocità, la distanza ed il percorso compiuto.

Non manca poi la connettività attraverso lo smartphone, possibile grazie a Polar Flow, che permette di registrare i dati di ogni allenamento e custodire i vari progressi nel cloud, così da poter vedere i vari miglioramenti nel tempo. Nei suoi prodotti, Polar ha applicato una delle migliori tecnologie per mostrare il recupero dallo stress a fine giornata e persino della qualità del sonno durante la notte, con speciali report sulle varie fasi di riposo.

Insomma, con questa promozione di Polar realizzata per Pasqua, potrete ottenere grandi sconti su una vasta selezioni di prodotti pensati per monitorare l’allenamento. Il nostro consiglio quindi non può che esser quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare l’occasione perfetta per voi, entro il 6 aprile! Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo smart band, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

