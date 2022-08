Agosto è ormai tra noi e, con esso, arrivano anche le ultimissime occasioni per acquistare tanti capi d’abbigliamento a prezzo scontato, e con cui rivedere un attimo il proprio guardaroba prima delle grandi partenze estive.

Se, in tal senso, lo stile e l’eleganza sono quello che cercate e, allo stesso tempo, volete approfittare di sconti davvero incredibili, allora è ovvio che non potrete ignorare questa offerta a marchio Gutterdidge, giacché il noto brand napoletano sta oggi proponendo molti dei suoi abiti al prezzo di appena 58 euro!

Credeteci, non è uno scherzo! Parliamo davvero di abiti completi e di qualità in totale svendita, acquistabili a soli 58 euro, in quella che è un’occasione da cogliere davvero al volo, specie perché limitatissima nel tempo!

Gutteridge, infatti, ha messo in piedi la promozione solo ed esclusivamente per la giornata di oggi, mercoledì 3 agosto, al termine della quale gli abiti del brand torneranno ai loro prezzi originali! Si tratta, insomma, di un affare a tempo, con un timer che si esaurirà alla mezzanotte di oggi e che, per questo, andrebbe colto al volo e senza troppi pensieri.

Del resto, al netto del prezzo bassissimo, praticamente da outlet, parliamo di abiti realizzati da Gutteridge, ovvero uno dei marchi più noti del nuovo made in Italy, capace di coniugare con grande abilità lo stile ad un’ottima qualità dei materiali.

Al netto del prezzo qui proposto, i capi Gutteridge, infatti, si contraddistinguono sempre per un’ottima qualità dei filati, pregiati e resistenti, così come per i tagli degli abiti, sempre classici ma anche sportivi, per un look elegante ma informale, perfetto per un’occasione serale o, perché no, per un aperitivo.

Con Gutteridge, in sintesi, potrete rinnovare completamente il vostro armadio a prezzi davvero molto modici in quella che, come immaginerete, è un’occasione che va davvero colta subito, anche e soprattutto se non si vuole incorrere nell’esaurimento (più che probabile) di taglie e colori!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Gutteridge dedicata alla promo, grazie alla quale potrete acquistare a prezzo scontatissimo il vostro abito! Un’occasione irripetibile che, lo ricordiamo, sarà valida solo per la giornata di oggi, 3 agosto!

