Follia Amazon: meno di 7 euro per questo speaker Bluetooth!

Come avrete visto, abbiamo inaugurato il pomeriggio segnalandovi 10 ottimi coupon sconto che Amazon ha deciso di immettere tra le pagine dello store per mantenere alta l’attenzione dei suoi clienti. Una mossa che, ovviamente, si giustifica con l’imminente arrivo del Black Friday 2021, e con la volontà di non perdere terreno rispetto all’agguerritissima concorrenza.

Ebbene, vogliamo ora proporvi ancora un coupon, ed ancora uno sconto a dir poco incredibile, giacché grazie a questa opportunità potrete acquistare un piccolo ma accattivante speaker Bluetooth che, dagli originali 13,98, potrà essere vostro ad appena 6,99€, ottenibili grazie ad un coupon che sconta questo apparecchio del 50%, e che potrete attivare grazie al codice XLI5TVEX prima di procedere al pagamento.

Prodotto dal brand emergente Flytise, questo piccolo speaker ha dimensioni ridotte, ma con i suoi 3W ha una potenza sufficiente a consentirvi un ascolto appagante. Il bello è che da un prodotto così contenuto nel prezzo ci si aspetterebbe poco e niente, invece questo speaker non solo vanta alcune chicche come il supporto alle scheda di memoria, ed un ingresso USB, ma addirittura una funzione per l’ascolto della radio, ormai una vera rarità per questo tipo di prodotti!

Inoltre, questo speaker è piccolo, compatto, leggero, facilmente trasportabile, ed è anche piacevolmente rivestito in tessuto il che, al netto del prezzo, gli conferisce un aspetto molto accattivante, che mai immaginereste per un prodotto che, allo stato attuale, non sfiora nemmeno la soglia dei 10 euro!

Insomma, parliamo di un prodotto piccolo ma apprezzabile, che con una spesa di appena 6,99€, vi permetterà di ascoltare musica ovunque vogliate, con una buona qualità, ed anche con un certo stile! Un affare, che vi suggeriamo di cogliere al volo, assieme anche a tutte le altre occasioni di favore che Amazon ha riversato tra le sue pagine, e che potrete consultare tramite l’intera pagina dedicata agli sconti, dove potrete scoprire tutte le altre offerte in corso sullo store. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. per ottenere lo sconto corretto, ricordati di utilizzare il codice sconto XLI5TVEX al momento del pagamento.

