Follia Amazon! Questa smart TV LG 4K è in sconto di 900€

Sono cominciati i super sconti imperdibili di questo Black Friday 2021, con circa una settimana di anticipo rispetto a quello che è il Black Friday “ufficiale”, una splendida notizia per chi sta cercando un modo per risparmiare su una gamma variegata di prodotti, già a partire da questi giorni! Per questo portiamo alla vostra attenzione uno degli sconti più corposi, tra tutti quelli proposti sullo store Amazon. Parliamo di smart TV e tra gli oggetti di maggior interesse, in queste settimane, si segnaliamo la smart TV LG OLED 65C14LB.

La TV LG che vi proponiamo è da ben 65″, un vero e proprio gioiellino da avere in casa, perfetto per vivere un’esperienza eccellente sia in ambito cinematografico, sia in ambito gaming, con un 4K da brivido al prezzo di 1.799,00€ contro il costo solito di 2.699,00€! Un taglio di prezzo sostanzioso su un articolo di fascia alta molto interessante, e da tenere in considerazione, calcolando anche l’avvento dello Switch Off Digitale Terrestre di questi mesi.

La smart Tv LG 65C14LB è indubbiamente un articolo di grande qualità, ma vediamo perché, entrando nel dettaglio: è provvisto di un un processore di ultima generazione che permette di ottimizzare automaticamente le immagini e il comparto audio per permettervi di gustare qualsiasi prodotto in un’esperienza di visione 4K unica e realistica; la tv è caratterizzata dalla tecnologia OLED che permette a ogni singolo pixel di autoilluminarsi per una vividezza maggiore di tutta la gamma colori e un nero straordinariamente profondo. Avrete la possibilità di godere di immagini e suoni da vero cinema con le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e, se siete gamer, non dovrete mai scendere a compromessi grazie allo schermo da 120HZ e alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync per un gameplay con meno input lag, stuttering e flickering.

Il design elegante della smart TV LG 65C14LB è incredibilmente sottile e raffinato sotto ogni aspetto, mostrandosi in tutto e per tutto un prodotto di fascia alta, ma non è finita qui! Ovviamente, se siete amanti della domotica, potrete collegare il dispositivo al vostro assistente vocale, Alexa o Google Assistant, in modo tale da gestire la vostra eccezionale televisione nel modo più semplice e rapido possibile!

