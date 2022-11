Amazon ha messo a vostra disposizione un buono dal valore di ben 10€, da sfruttare rapidamente seguendo rapidi step che vi spiegheremo nel dettaglio in questo articolo. Si tratta di un ribasso da ottenere molto facilmente, scegliendo solo di far arrivare il vostro ordine in uno dei tantissimi punti di ritiro Amazon. L’offerta vi permette di acquistare prodotti venduti e spediti direttamente dallo store a un prezzo particolarmente vantaggioso, escludendo gli articoli gestiti da terzi.

Per usufruire dello sconto, basterà visitare la pagina dedicata all’offerta in corso entro e non oltre il 31 dicembre, applicare la promozione e poi ottenere il buono dal valore di 10€ su un parterre di milioni di articoli, perfetti per cominciare a realizzare i primi regali di Natale. Vi informiamo che la promozione è aperta solamente ai primi 20.000 clienti che soddisfano termini e condizioni dell’offerta, per questo motivo vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti il prima possibile!

Utilizzare il coupon è più che facile! Il primo step è aprire la pagina dedicata all’offerta e controllare che appaia un box in alto, con scritto “Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta”. In questo caso, avrete la certezza di poterne usufruire senza alcun problema. Poi, dovrete scorrere fino in basso per cliccare sul pulsante “Applica promozione”, infondo alla sezione. In questo modo, il vostro buono di 10€ verrà applicato automaticamente durante il primo checkout idoneo che effettuerete.

Come secondo passaggio, dovrete trovare il punto di ritiro Amazon più vicino e aggiungerlo alla vostra rubrica. Vi linkiamo la pagina esatta tramite cui farlo, ma sappiate che ci vuole appena una manciata di minuti! L’ultimo step, invece, consiste nell’aggiungere al vostro carrello un minimo di 25€ di articoli venduti e consegnati da Amazon, stando attenti a scegliere un punto di ritiro Amazon a cui indirizzo la consegna. A questo punto vi basterà completare il vostro ordine, con il massimo risparmio!

Termini e condizioni

Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b?node=22779485031, dove la promozione è spiegata in dettaglio e i clienti, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni.

I clienti che sono stati invitati da Amazon.it (http://amazon.it/) e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina (“Clienti eleggibili”), potranno beneficiare di un buono sconto di 10€ da utilizzare su ordini idonei presso un punto di ritiro Amazon (“scopri i punti di ritiro Amazon https://www.amazon.it/hub) di almeno 25€ dal 29 agosto al 31 dicembre 2022 (“Promozione”).

dal 29 agosto al 31 dicembre 2022 (“Promozione”). Offerta valida dalle 00:00 del 29 agosto alle 23:59 del 31 dicembre 2022 , salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 20.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it (http://www.amazon.it/).

, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 20.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it (http://www.amazon.it/). L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it (http://www.amazon.it/) di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

(http://www.amazon.it/) di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it (http://www.amazon.it/) di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon IT ad esclusione di libri e libri elettronici, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori),buoni regalo, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo.

Il buono sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.).

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account .

. Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Dopo aver richiesto l’Offerta facendo clic sul pulsante “Applica promozione”, il tuo premio promozionale verrà automaticamente applicato al tuo profilo e apparirà nella pagina di pagamento al momento dell’acquisto dei tuoi articoli idonei, prima delle ore 23:59 del 31 Dicembre 2022.

Lo sconto massimo applicato nell’ambito di questa offerta è pari a 10€.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click .

. L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto dei prodotti che preferite, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell'esaurimento del prodotto.

