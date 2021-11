Follia Comet: questo frigorifero è scontato di 600€, ma solo per oggi!

Questo folle periodo all’insegna dell’Early Black Friday di Amazon ci sta abituando a prezzi stracciati. Del resto, ve ne stiamo proponendo ininterrottamente da lunedì e, per restare in tema, vi segnaliamo ora quella che è un’altra imperdibile e interessante proposta di Comet, che ha appena ribassato in modo assurdo questo frigorifero LG combinato, un elettrodomestico high-tech e dotato di funzionalità molto interessanti.

Tenetevi forte perché l’offerta è davvero imperdibile! Questo frigorifero LG, infatti, potrà essere vostro a soli 699,00€, contro i 1299,00€ richiesti di listino, e dunque con un risparmio netto di ben 600,00€, per quella che è una promozione valida solo per la giornata di oggi!

Il prezzo è davvero interessante, lo avrete capito, ma il frigo? Come accennato in apertura si tratta di un elettrodomestico ricco di funzionalità, quindi di un prodotto al di sopra della media. Tanto per cominciare, grazie alle tecnologie NatureFRESH e LINEARCooling, tutti gli alimenti rimangono freschi a lungo e non deperiscono in poco tempo, mantenendosi in buono stato.

Persino due dei principali problemi che storicamente affliggono i frigoriferi, vale a dire l’umidità e la rumorosità, in questo caso hanno un riscontro piuttosto positivo: nel primo caso perché la tecnologia FRESH Balancer, attraverso l’utilizzo dei selettori, mantiene ottimale i livelli di umidità; nel secondo caso perché il compressore del rumore sviluppato da LG riduce ai minimi storici qualunque disturbo, rendendo il frigo molto silenzioso.

Anche lo spazio abbonda, soprattutto per merito di un’intelligente distribuzione dei vari compartimenti, che assicurano il perfetto posizionamento di bottiglie anche piuttosto alte. Esattamente come tutti i dispositivi della famiglia LG, inoltre, attraverso l’applicazione SmartThinQ avrete modo di monitorare e controllare il vostro frigo in remoto, modificando la temperatura, ad esempio.

Insomma, il Frigo Combinato LG è un prodotto ricchissimo di funzionalità, un elettrodomestico che, grazie alla sua ottima conservazione degli alimenti e ad una capienza estrema, saprà soddisfare. Il tutto, lo ricordiamo, in sconto di ben 600,00€ sullo store Comet, insieme a tante altre offerte.

