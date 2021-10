Follia eBay: smart TV 4K TCL da 55” a meno di 400€!

Mentre impazzano le prime offerte giornaliere da Amazon e Mediaworld, in questo nuovo articolo vogliamo illustrarvi le opportunità concesse da eBay, in particolare nel suo “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, gli interessati possono acquistare tanti articoli hi-tech, come smart TV, notebook, smartphone e abbigliamento, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata, infatti include un numero quasi infinito di articoli che spaziano per diverse sottocategorie merceologiche del portale. Tra le offerte attualmente disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto della smart TV TCL, in particolare il modello 55P610. Originariamente proposto a 429,00€, oggi è venduto a “soli” 349,00€, a seguito di uno sconto del 18% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 80,00€.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, a partire dal suo ampio display LED da 55 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, ottimo per guardare tutti i contenuti multimediali provenienti dai maggiori servizi di streaming on-demand. Oltre a ciò, è pienamente compatibile con lo standard HDR10+, che garantisce colori sgargianti e contrasti definiti.

Chiaramente, essendo un articolo commercializzato di recente, supporta il nuovo digitale terrestre, di conseguenza è in grado di ricevere il nuovo segnale DVB-T2. Inoltre, vanta una frequenza d’aggiornamento di 60 Hz, perfetti per coloro che desiderano giocare ad un buon frame-rate ai titoli moderni con le console di nuova generazione.

Insomma, un televisore eccellente, venduto ad un prezzo decisamente concorrenziale. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in offerta, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina degli sconti, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte di eBay e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

