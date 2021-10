Follia eBay! Super prezzo per una lavatrice di classe A da 9 kg!

Nonostante manchi ancora un mese al Black Friday, molti rivenditori grandi come eBay propongono già prodotti a prezzi incredibilmente vantaggiosi, a patto che le occasioni vengano colte al volo. La sezione de “Gli Imperdibili” del noto portale di compravendita, infatti, si aggiorna ogni giorno con nuovi prodotti e offerte, coinvolgendo il vasto mondo degli elettrodomestici e non solo.

Come saprete, eBay è solito scontare i prodotti in maniera pesante e ciò accade anche oggi, in particolare sulla lavatrice Iberna IB 1291D3-01, la quale viene proposta a soli 225,00€ invece di 327,90€. Detta così sembra una normale offerta, ma sarete felici di sapere che parliamo di una lavatrice con una capacità di carico di 9 kg. A questo prezzo, infatti, acquistate di solito un modello da 6-7 kg, il che rende questa proposta di eBay davvero allettante per chiunque debba dotarsi di un nuovo elettrodomestico appartenente a questa tipologia.

Come è giusto che sia, alcuni potrebbero dubitare della qualità del prodotto, ma si tratta di una lavatrice moderna e con la più alta classe di efficienza energetica, con impatti minimi sul consumo di corrente. Come se ciò non bastasse, questo modello vanta ben 16 programmi di lavaggio, tra cui la modalità rapida, che vi permetterà di completare un ciclo in soli 30 minuti, e due opzioni per la lana, cosicché possiate lavare questo tessuto delicato avendo la certezza di non danneggiarlo. Inoltre, sulla Iberna IB 1291D3-01 è disponibile il prelavaggio, utile per vestiti particolarmente sporchi che hanno bisogno di essere messi in ammollo prima di ricevere il normale lavaggio.

Una lavatrice, dunque, che a questo prezzo non potete lasciarvi sfuggire. Vi basta infatti guardare attorno per scoprire che gli altri store la propongono ad un prezzo decisamente più alto rispetto ad eBay che, ancora una volta, si conferma uno dei migliori luoghi dove effettuare i propri acquisti online, qualsiasi essi siano.

Ciò detto, vi consigliamo di consultare l'apposita pagina de "Gli Imperdibili" di eBay, dato che il portale sta riservando ai suoi clienti una montagna di prodotti a prezzi scontati.

