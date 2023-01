Se dopo numerose ricerche avete deciso di acquistare un grande elettrodomestico AEG, azienda che fa parte del gruppo Electrolux, allora non dovreste cambiare pagina. Alcuni di questi elettrodomestici, infatti, possono essere acquistati su Monclick a prezzi stracciati, con offerte che non vedevamo dall’ultimo Black Friday.

Parliamo di sconti volti a farvi risparmiare fino al 40% su frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e piani cottura. Occasione più che valida per rinnovare alcuni elettrodomestici da cucina, o per un ripostiglio per chi è obbligato a mettere la lavatrice o l’asciugatrice in un punto specifico della casa. Tagli di prezzi enormi, che giovano addirittura di un ulteriore sconto extra del 10% al momento del checkout, valido però solo fino al 22 gennaio. Gli sconti principali saranno invece validi fino al 31 gennaio.

Essendo la promozione basata sugli elettrodomestici a marchio Electrolux/AEG, ciò che andrete ad acquistare saranno prodotti di altissima qualità e ad alta efficienza energetica, progettati inoltre con tecnologie all’avanguardia per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Un esempio di un risparmio, che non troverete altrove, riguarda la lavatrice Electrolux PerfectCare 600 EW6T562L, un elettrodomestico dal valore di 499,99€, scontato a 389,90€ e acquistabile a soli 350,91€ qualora terminiate l’acquisto oggi 22 gennaio.

La Electrolux PerfectCare 600 EW6T562L non è una lavatrice qualunque, dal momento che è progettata per inserire i capi dall’alto anziché dal classico cestello frontale. Ciò garantisce una comodità migliore durante il bucato, dato che non ci si dovrà piegarsi più di tanto per caricare o scaricare la lavatrice, un fattore importante soprattutto per le persone più alte o per chi ha difficoltà a muoversi. Una lavatrice di questo tipo, inoltre, permette di aprire l’oblò e di aggiungere nuovi capi anche se il processo di lavaggio è già iniziato, cosa non sempre garantita da una lavatrice tradizionale.

La qualità di lavaggio è proprio come ve l’aspettereste da una delle migliori lavatrici in circolazione, con tecnologie che regolano in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. A tal riguardo, la Electrolux PerfectCare 600 EW6T562L possiede l’opzione TimeSave che, se attivata, riduce fino al 50% il tempo di lavaggio, senza scendere a compromessi rispetto a un lavaggio standard.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Monclick dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti il più in fretta possibile, dato che solo oggi vi sarà garantito lo sconto extra del 10%.

