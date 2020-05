Zavvi: tante offerte su cuscini e copriletto a tema cinema e videogame!

Continuano le Follie di Maggio su Zavvi, e fra le tante offerte pazzesche valide fino alla fine del mese ce n’è oggi una che riguardai cuscini e le coperte in catalogo nello store, tutti su licenza di alcuni amatissimi brand come Animal Crossing, Jurassic Park e non solo! Per usufruire dello sconto del 30% basterà selezionare i prodotti dal catalogo, inserire il codice HOME30 nella pagina del carrello, ed il gioco è fatto!

Le coperte come i cuscini sono quei piccoli ma importanti particolari che descrivono la nostra personalità attraverso l’arredamento di una casa, ed attraverso cui si può far trasparire (con stile) quelle che sono le proprie passioni verso determinati franchise cinematografici o videoludici. Dunque, grazie a questa offerta, avrete l’opportunità di poter dare alla vostra stanza o alla vostra casa un po’ di quello stile che ci si aspetterebbe di trovare nel Jurassic Park o tra le mura del castello di Hogwarts. Senza dimenticare i bellissimi copriletto creati per ricreare l’effetto delle copertine (scusate il gioco di parole) di alcuni famosi videogiochi del passato come Streets of Rage, Revenge of Shinobi o Golden Axe.

Insomma, la scelta è davvero vasta e tra federe e cuscini vari avrete tempo fino alla fine del mese di maggio per poter usufruire dello sconto sui cuscini e sulle coperte di Zavvi, nel mentre, abbiamo già selezionato per voi quelle che sono le migliori offerte disponibili sullo store, pur ribadendo il nostro consiglio di tenere d’occhio la pagina dedicata dello store, così da poter rintracciare quella che è l’offerta che meglio si addice alle vostre esigenze di arredo. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Ricordati di inserire il coupon sconto HOME30 prima di completare l’acquisto.

coperte e cuscini in offerta

