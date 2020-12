Follie di Natale su Onlinestore, sconti fino al 70%

Con la sua promozione natalizia valida fino al 20 dicembre, Onlinestore scende in campo piazzando offerte con percentuali di sconto che arrivano a toccare addirittura il 70%, offrendo agli utenti la possibilità di regalarsi o regalare un prodotto di qualità, tra cui elettrodomestici e televisori, pagandolo meno di quanto uno si aspetterebbe.

Numerosi i prodotti che godono di sconti da capogiro al punto da competere con i portali più blasonati. Tra i tanti, non abbiamo resistito nel segnalarvi questo bellissimo albero di Natale che, considerato il periodo, potrebbe interessare molte persone. Sebbene la maggior parte probabilmente abbia già messo in piedi il proprio albero o presepe, siamo sicuri che non tutti hanno avuto il tempo necessario per farlo e decidere di acquistarne uno nuovo potrebbe rivelarsi una mossa saggia, soprattutto se siete stufi di mettere in mostra ogni anno sempre lo stesso modello.

Alto ben 210 cm e proposto a soli 59,90€ invece di 120,99€, quest’albero dispone di 1.000 punte di rami di buona qualità e una base in metallo composta da 4 piedi che assicurano un’ottima stabilità, ma quello che salta di più all’occhio è sicuramente il design, che presenta un effetto neve davvero realistico in grado di dare al vostro ambiente un’atmosfera decisamente attraente. A questa cifra, siamo abbastanza certi che difficilmente troverete un albero come questo, ma qualora siate già a posto e avete intenzione di regalarvi qualcos’altro, come ad esempio un televisore di ultima generazione, suggeriamo di valutare il Samsung Series 7 UE50TU7170U da 50 pollici, venduto a soli 358,90€ invece di 479,99€.

Sicuramente non ideale da mettere sotto l’albero considerate le dimensioni, questa smart TV potrebbe rivelarsi non solo una valida soluzione capace di mandare in pensione il vostro attuale televisore, ma anche un ottimo regalo in vista del Natale e chiudere questo difficile 2020 con un bel sorriso stampato sul viso, sorriso che sicuramente tornerà ogni volta che accenderete questa smart TV, merito dell’ottima qualità del pannello e della sua resa cromatica ottimizzata, capace di farvi ammirare ogni minima sottigliezza.

Insomma, anticipare i regali di Natale con Onlinestore è senza dubbio positivo per il portafoglio, potendo contare inoltre su un'ampia scelta di prodotti

