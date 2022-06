Sappiamo tutti che per i veri appassionati di sneakers il regno in cui perdersi porta il nome di Foot Locker! Decine e decine di modelli di scarpe e nuove proposte diventano il desiderio di chi ha da sempre un debole per le sneakers, lasciando però spazio anche a zaini, borse sportive, calze e altri accessori.

Se stavate aspettando il momento giusto per comprare quel paio di scarpe che puntate da mesi ad un prezzo scontato, la promozione presente sullo store Foot Locker è l’occasione che fa per voi! L’offerta che vi proponiamo presenta fino al 20% di cashback su tantissime sneakers, dai modelli più iconici e storici a quelli più recenti. Per questo, vi incoraggiamo a sfruttare l’occasione entro il 6 giugno!

Più alta sarà la vostra spesa sullo store, più aumenterà la percentuale di sconto che dotterete sul totale. Con 100,00€ di spesa avrete il 10% di sconto, con 140,00€ otterrete il 15% di sconto e infine con 170,00€ riceverete il 20% di sconto sui vostri acquisti!

I prodotti che aderiscono alla promozione sono davvero moltissimi e trovare i capi o le calzature perfette per voi sarà un gioco da ragazzi. Potrete scegliere tra articoli Lacoste, Puma, Adidas e molto altro ancora, ma tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente la categoria contenente numerosi modelli di Nike Air Force. Al suo interno potrete trovare dalle classiche Nike Air Force 1 in cuoio, dal verde blu intenso fino al tradizionale nero, fino alle nuovissime Nike Air Force 1 Fontanka Escapism bianche e gialle con tomaia stratificata in vera pelle e intersuola rialzata.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Foot Locker dedicata.

