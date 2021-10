Foot Locker, metà prezzo sulle sneaker delle migliori marche

Un’altra grandiosa giornata di offerte sta per volgere al termine, ma prima di voltare pagina vogliamo segnalarvi gli incredibili sconti sulle sneakers presenti su Foot Locker, le quali godono di tagli di prezzo che potremmo definire quasi assurdi. Tantissime scarpe delle migliori marche, infatti, vengono ora proposte a metà prezzo, altre invece con scontistiche ugualmente allettanti che vi invoglieranno all’acquisto.

Se vi servono, dunque, nuovi paia di scarpe o volete acquistarne dei nuovi da conservare per la prossima stagione, allora non potete perdervi questa iniziativa, proveniente inoltre da uno dei portali meglio specializzati in tema abbigliamento. Come saprete, Foot Locker seleziona sempre il meglio e le soluzioni più esclusive in assoluto, nonché quelle in grado di cavalcare le ultime tendenze, soddisfacendo non solo il vasto pubblico, ma anche i fan più accaniti.

Come detto, la promozione tiene conto esclusivamente delle sneakers, con numerosi articoli tra i più interessanti ed entusiasmanti che vi permetteranno di indossare le scarpe che avete sempre voluto a prezzi quasi da fuori mercato. Un esempio? Le Asics Gel Quantum 180-6, che passano dagli originali 139,99€ a soli 69,99€. Ad ogni modo, questo è solo uno dei tanti modelli che vi permetterà di camminare beneficiando delle più innovative tecnologie e materiali atti ad offrirvi il massimo comfort.

Le linee angolari della tomaia conferiscono alle Asics Gel Quantum 180-6 uno stile quasi unico, con il misto mesh e la pelle sintetica che gli permettono di avere un look contemporaneo. Inoltre, con quella che il brand chiama GEL, ossia una particolare intersuola della scarpa, avrete la certezza che le sollecitazioni e l’assorbimento degli urti vengano smorzati al fine di permettervi di percorrere lunghe distanze senza affaticarvi, o quanto meno fare molta meno fatica rispetto a delle semplici scarpe da ginnastica.

Un paio di scarpe, dunque, capaci realmente di migliorare le vostre sessioni di allenamento, come d’altronde riescono a fare molte altre soluzioni disponibili sul noto portale, che consigliamo caldamente di visitare al seguente indirizzo. Come sempre, prima di voltare la pagina, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

