Football Manager 2020 disponibile con quasi il 50% di sconto su Instant Gaming!

Ottime notizie per tutti gli amanti di calcio che non sanno come passare queste lunghe giornate chiusi in casa senza l’amata Serie A: Instant Gaming ha infatti messo in offerta il profondo ed intrigante Football Manager 2020 sul proprio store con ben il 49% di sconto. L’apprezzato gestionale calcistico è quindi ora acquistabile sul celebre e sicuro store a solamente 27.99 euro rispetto ai ben 55 di listino. Un risparmio assolutamente notevole, quindi, su un titolo che saprà garantire veramente tante ore di gioco.

Football Manager 2020 è l’ultimo episodio della saga annuale di manageriali calcistici creati da SEGA e rappresenta un ulteriore e deciso miglioramento rispetto ai capitoli degli anni precedenti, con tanto di numerose novità come l’apprezzato Centro di sviluppo. Come riporta la nostra recensione, infatti: “Era indubbiamente giusto che l’edizione 2020 risultasse ancora più completa di quella degli anni passati: d’altronde Football Manager è una serie che ha con sé l’obbligo naturale di evolversi anche al di là di quei meri aggiornamenti del database. ”

Se non avete ancora recuperato Football Manager 2020 e siete dei grandi appassionati di calcio è quindi decisamente l’ora di farlo: uno sconto di ben il 49% è infatti un’ottima offerta, che ci permetterà di mettere le mani su questo longevo e profondo titolo ad un prezzo decisamente interessante. Non ci è purtroppo dato sapere quanto durerà ancora questa offerta sul gestionale di SEGA e, nel caso siate quindi interessati a fare vostro il titolo, il nostro consiglio è quello di non aspettare troppo. Potete acquistare Football Manager 2020 comodamente dal link qui sotto:

» Clicca qui per acquistare Football Manager 2020 a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!