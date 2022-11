Tutti gli amanti dei gestionali e dei giochi di calcio conosceranno sicuramente la celeberrima saga di Football Manager, diventata famosa soprattutto per la sua grande profondità di gioco e accuratezza. Un titolo che nel corso degli anni ha saputo appassionare milioni di giocatori e che è appena sbarcato nella sua ultima versione, che prende appunto il nome di Football Manager 2023. Un gioco, quindi, tanto recente quanto desiderato, che CDKeys propone già a pochissimi giorni dal lancio a soli 35,39 euro, ossia con ben il 33% di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino.

Football Manager 2023 è del resto il re indiscusso del proprio genere. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Football Manager 2023 continua su quella strada che i suoi predecessori avevano segnato e punta a essere il principe del settore perché incontrastato. L’immenso database a nostra disposizione permette di ritrovarci tra le mani un’esperienza totale, completa, arricchita adesso anche dalle competizioni europee”. Farlo proprio fin da ora con ben il 33% di sconto su CDKeys è insomma un’offerta da non sottovalutare assolutamente.

Oltre all’ottima offerta di CDKeys su Football Manager 2023, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente i link qui sotto, invece, potete trovare Football Manager 2023 in offerta con oltre il 30% di sconto su CDKeys.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!