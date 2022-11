Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento sportivo e streetwear perfetti per andare incontro al periodo invernale, intanto che aspettate il Black Friday, vi consigliamo di dare uno sguardo ai saldi disponibili nella sezione outlet di Foot Locker. Nell’apposita categoria creata dallo store, potrete acquistare capi d’abbigliamento scontati anche fino al 50%: da t-shirt e felpe fino a pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica!

I brand che aderiscono alla promozione sono davvero numerosi, pensati per venire incontro a ogni vostra preferenza e necessità. I Prodotti Puma, Adidas, Nike, Asics, Crocks sono disponibili a prezzi davvero irrisori, trattandosi di aziende leader nel settore. Si tratta di sconti assolutamente imperdibili che vi consigliamo di sfruttare nei prossimi giorni, prima che i prezzi tornino a salire o che finiscano le unità!

Nel caso stiate cercando delle sneaker classiche e comode, da tutti i giorni, potrete valutare l’acquisto delle Puma Slipstream INVDR al prezzo di 79,99€ invece di 119,99€. Presentate nel 1987, queste classiche sneakers da basket sono tornate con una nuova energia. La tomaia, realizzata in pelle e pelle scamosciata, è morbida e garantisce un look di qualità superiore.

Inoltre, questo modello è pensato per fornire un’ottima ammortizzazione, sfruttando la tecnologia SOFTFOAM+ nel tallone che vi offre una calzata fluida e comoda. In più, la suola in gomma garantisce un’aderenza ottimale e un controllo perfetto del terreno. Da non sottovalutare anche il meraviglioso design Formstrip PUMA, sulla sezione mediale e laterale, che aggiunge un tocco più particolare a queste calzature.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Foot Locker dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!