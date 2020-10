Foppapedretti: sconti fino al 60% nel Prime Day 2020

Il Prime Day è quasi terminato, dopotutto si sa che le cose belle finiscono in fretta, ma c’è ancora tanto da scoprire in queste ultime ore, con offerte che continuano ad essere presenti su gran parte del catalogo e tra queste ci sono anche quelle di Foppapedretti, che propone numerosi suoi articoli come stendibiancheria e carrelli portaspesa a prezzi decisamente inferiori rispetto al solito. Detto ciò, vi ricordiamo che per poter accedere a questi sconti imperdibili, occorre essere abbonati ad Amazon Prime e, qualora non lo foste, potete iscrivervi tramite il link riportato in basso.

Tantissimi i prodotti di Foppapedretti che aderiscono all’iniziativa, tutti meritevoli della nostra attenzione e tra questi vi segnaliamo uno dei suoi migliori asso da stiro dal valore di oltre 300,00€, ma che è adesso scontato a soli 159,00€. Realizzato con una struttura in legno massiccio di faggio, è progettato per fornire il massimo comfort non solo durante l’utilizzo, ma anche nel momento in cui non viene usato, dato che può essere chiuso completamente occupando il minimo spazio e mantenendo il ferro da stiro al suo posto. A renderlo ancora più comodo, sono le ruote gommate antigraffio che permettono di spostarlo rapidamente e con facilità.

Grande quando serve e piccolo quando bisogna metterlo da parte, questo specifico modello di Foppapedretti vanta un ampio piano da stiro sagomato in multistrato di pioppo, che misura 178 cm nel momento in cui è aperto e 30 cm quando è chiuso. Inoltre, nella parte inferiore vi è un piano d’appoggio, anch’esso completamente in legno massiccio, utile per riporre la biancheria stirata, mentre il pratico piano laterale, con tappetino in gomma termoresistente, serve per sorreggere il ferro da stiro.

Un asso da stiro completo e con una struttura resistente che saprà sicuramente soddisfarvi, anche perché non bisogna dimenticare che stiamo parlando pur sempre di un prodotto marcato Foppapedretti, il che non è l’unico ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutti i modelli disponibili. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

