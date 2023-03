Tra i migliori brand per l’arredamento e l’organizzazione della casa non possiamo non parlare di Foppapedretti, azienda italiana fondata nek 1945 e che propone prodotti di alta qualità per la casa. Solitamente i prezzi non sono dei più bassi ma grazie alle offerte di primavera di Amazon potete trovare molti dei loro prodotti con sconti anche del 65%!

Foppapedretti è sinonimo di qualità, sia a livello di costruzione che a livello di materiali usati, quindi riuscire ad acquistare alcuni dei loro prodotti a prezzi così convenienti non è cosa da tutti i giorni.

Tra i prodotti più apprezzati troviamo sicuramente le assi da stiro e qui vi segnaliamo uno dei modelli più ricercati. Foppapedretti Assai è un’asse da stiro ripiegabile in legno massiccio con verniciatura nera. Una volta aperta dispone di un ripiano comodo per appoggiare la biancheria e di una griglia estraibile per il ferro da stiro. Grazie a uno sconto del 43% potrete acquistarlo a soli 119,99€.

Se avete poso spazio per stendere i vostri vestiti vi segnaliamo anche questo stendino MyHome Octopus con 18 raggi estrabili in faggio che si diramano dalla base centrale. Anche in questo caso abbiamo un sostanzio sconto del 42% che fa scendere il prezzo di questo prodotto a soli 85,99€,

Ci sono molti altri prodotti che potremmo consigliarvi ma per ora vi rimandiamo alla pagina dedicata su Amazon per consultare tutte le offerte di Foppapedretti.

