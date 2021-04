Forni per pizza | I migliori del 2021

Torniamo con una nuova guida dedicata agli elettrodomestici da cucina, e dopo avervi parlato negli scorsi mesi delle migliori lavastoviglie sul mercato, vogliamo parlarvi di un dispositivo che recentemente ha conquistato una grande fetta di consumatori, stiamo parlando dei forni da pizza.

Sempre di più si parla di questi elettrodomestici, grazie alla forma compatta e al prezzo decisamente competitivo, con opzioni per tutte le tipologie di budget, e con funzionalità che a volte possono, erroneamente, sembrare le stesse. Per questo abbiamo realizzato questa guida, per farvi selezionare i migliori prodotti presenti sul mercato, scegliendoli in base alle loro incredibili prestazioni o caratteristiche estetiche, e persino, i dispositivi multifunzione, capaci di aprirsi a 180° e diventare delle vere e proprie piastre da cottura.

Tanti sono i vantaggi di utilizzare questi forni, ma oltre alla loro rapidità nel raggiungere la temperatura massima, quello che pesa maggiormente è il lato economico. A differenza delle opzioni fisse, infatti questi forni necessitano di pochi minuti per cuocere le pietanze e poi si disattivano automaticamente, disattivando il flusso di corrente interno.

Insomma, non vogliamo farvi perdere ulteriore tempo, quindi mettevi comodi e preparatevi a leggere la nostra guida dei migliori forni da pizza presenti online!

I migliori forni per pizza

Ariete 909

Cominciamo la nostra selezione di prodotti con il forno Ariete 909, che con la sua potente piastra in pietra refrattaria ad alta qualità, può cuocere una pizza in appena 4 minuti. Dotato di 5 livelli di cottura, Ariete 909 è in grado di arrivare fino alla sconcertante temperatura interna di 400°C, che riesce a dare alle pizze un aspetto soffice e croccante, come fossero uscite dal forno a legna. Grazie al suo diametro di 33 cm ed uno spazio centrale rialzato, questo è un prodotto perfettamente in grado di contenere al suo interno anche altri alimenti, infatti la sua capacità interna di 30 litri gli permette di contenere torte salate o cornetti, oppure può esser usato per riscaldare le pietanze come pollo e patate, prima di servirle a tavola.

» Clicca qui per acquistare Ariete 909

G3 Ferrari Delizia

Questo forno per pizza, con i suoi 1.200 W di potenza è capace di arrivare anche a temperature ben superiori rispetto al tipico forno da cucina, il tutto cuocendo pietanze senza creare odori o fumo. Infatti il G3 Ferrari Delizia è in grado di realizzare ottime pizze in pochissimi minuti grazie all’impiego della pietra naturale, che assorbe l’umidità dell’impasto, facendolo scaldare mano a mano e creando così la base croccante. Infine è presente un pratico termostato, con tanto di timer e spia, che indica quando la pietanza desiderata è pronta, ed inoltre è presente anche una paletta per rimuovere con semplicità la pizza.

» Clicca qui per acquistare il G3 Ferrari Delizia

SPICE Caliente

Una delle soluzioni più complete presenti nella nostra selezione è, senza dubbio, quella offerta dal forno SPICE Caliente, che include oltre al set di palette in alluminio, anche il ricettario per pizza e pani. La calotta rialzata permette di cucinare o scaldare anche altre pietanze in pochissimi minuti, andando però a risparmiare notevolmente sul lato dei consumi elettrici in confronto ai forni tradizionali. La struttura in alluminio di SPICE Caliente la rende un dispositivo compatto e sicuro da usare, mentre le 5 impostazioni di potenza regolabili, permettono di cucinare in pochi minuti ottime pizze.

» Clicca qui per acquistare SPICE Caliente

Tristar PZ Pizza maker

Voglia di pizza in pochi minuti senza sporcare? Allora quello che fa per voi è il fornetto Tristar PZ, infatti una volta impostata la temperatura corretta, non dovrete far altro che attendere l’indicatore luminoso che è stata raggiunta la temperatura corretta ed aggiungere la pizza. Al suo interno però c’è la grande specialità di questo forno per pizza, stiamo parlando del rivestimento antiaderente, infatti è stato realizzato in un particolare materiale che eviterà ai cibi di attaccarsi, mentre la resistenza cuocerà le pietanze senza ungere le superfici, che rimangono comunque facili da lavare e pulire. Vista la sua forma, questo forno permette anche di cucinare frittate e frittelle, senza dover fare complicate manovre con la padella o altri utensili.

» Clicca qui per acquistare Tristar PZ Pizza Maker

Create Ikohs Vulcano

Il fornetto elettronico Vulcano vi permetterà di cucinare in appena 6 minuti pizze grandi fino a 31 cm, sfruttando la pietra refrattaria antiaderente di cui è composta la sua base. La sua più grande particolarità è che questo fornetto è dotato di un doppio vetro termoresistente che serve per controllare l’intero processo di preparazione, evitando di aprire e controllare il forno facendo fuoriuscire il calore. Il suo particolare design permette di posizionarlo in maniera verticale una volta terminato l’utilizzo, e può esser facilmente trasportato in campeggi e roulotte viste le sue ridotte dimensioni.

» Clicca qui per acquistare Create Ikohs Vulcano

Forno Bestron APZ400

Questo miniforno realizzato da Bestron fa parte della sua linea Viva Italia, quindi il suo particolare aspetto è tale per adattarsi a qualsiasi tipologia di cucine. All’interno sono presenti 2 elementi riscaldanti a specchio che vanno ad agire sia da sopra che da sotto alla pizza, in base alla temperatura che è stata scelta manualmente attraverso la chiara regolazione della potenza. Con la sua capacità di arrivare fino a 180°, questo forno riesce a cucinare pizze surgelate o altre pietanze sottili, ed inoltre la sua capacità di aprirsi a 180° permette di sfruttare appieno i due lati della piastra e ridurre i tempi di cottura.

» Clicca qui per acquistare Bestron APZ400

Come scegliere il perfetto forno da pizza?

Scegliere il forno da pizza potrebbe non essere così facile come si potrebbe pensare in un primo momento, infatti bisogna tenere a mente numerosi fattori ed elementi che dipendono, ovviamente, dall’utilizzo che si vuole fare di questo dispositivo.

La resistenza

Molti di questi forni da pizza sfruttano la tecnologia della doppia resistenza, molto spesso di forma circolare, che oltre a cuocere in maniera omogenea i cibi contenuti all’interno del vano, permette anche una cottura all’unisono da sopra e da sotto. A volte la resistenza non è presente nella parte inferiore dove invece è possibile trovare la…

Pietra Refrattaria

Come anticipato, questa particolare base si trova nei forni con una sola resistenza e permette una cottura distribuita in maniera uniforme su tutta la sua superficie, arrivando a creare anche una crosta croccante. La presenza di questa pietra abbassa anche i costi, quindi prestate bene attenzione alle soluzione che la includono.

Oblò

Alcuni di questi forni da pizza sono muniti di oblò nella parte superiore, una feature semplice che però permette di monitorare costantemente le fasi di cottura dell’alimento. La presenza di un oblò evita di aprire il forno continuamente, e quindi, di far dissipare il calore contenuto all’interno.

Capacità

Ovviamente se il vostro scopo è ottenere una valida alternativa al forno, questo è il punto fondamentale per voi. La capacità di questa tipologia di prodotti è un fattore essenziale, perché nonostante tutti nascono con lo scopo di cuocere la pizza, molte di queste proposte sono in grado di contenere teglie intere, e trasformarsi quindi in veri e propri forni elettrici. Prestate bene attenzione quindi alle immagini e alla capacità interna quando segnalata.

Portabilità

Anche se fa strano parlarne in un momento come questo, dobbiamo comunque sperare che le restrizioni andranno a scemare in futuro e quindi sarà possibile tornare a spostarsi. In circostanze come le seconde case al mare o il campeggio, il forno elettrico è un’ottima alternativa a quello fisso, piccolo, pratico e che permette in pochi minuti di avere una pietanza rapida come la pizza.

Tempo risparmiato

“Accendi il forno intanto che ci mette un po’ a scaldarsi”. Ecco, con i forni da pizza riuscirete a dimenticarvi di questa frase! Infatti questi dispositivi riescono perfettamente a scaldarsi in pochi minuti e preparare in ancor meno ottime pietanze dal sapore gustoso e croccante, come in un forno a legna.

I controlli semplici

Se con il forno tradizionale è importante controllare la temperatura, il tempo, ed affacciarsi a vedere lo stato delle pietanze diventa un’occupazione fissa, con i forni da pizza queste cose non avvengono. Infatti grazie al loro semplificato pannello di controllo che permette di regolare alla perfezione la cottura, non si arriverà mai ad ottenere cibi bruciati o troppo duri.

La pulizia

Ultimo, ma non per importanza, uno dei maggiori vantaggi che si hanno acquistando questa tipologia di prodotto è senza dubbio la pulizia dopo averli utilizzati. Molti di questi forni elettrici sono realizzati da particolari materiali antiaderenti, così da evitare di creare fastidiose macchie da colature o da unto, e facilitare anche i tempi delle operazioni di pulizia.