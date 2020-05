Forno e Frigo Samsung, due super prezzi su Ollo Store

Ollo Store, noto negozio di prodotti tecnologici, elettrodomestici e tanto altro, propone un interessante sconto del 35% su un forno e un frigo di Samsung moderni e dal bel design, oltre che ricchi di funzioni.

Il frigorifero è il modello RB31FERNCSS ES di classe A++, realizzato con una scocca esterna in acciaio inossidabile. Di solito viene proposto con un listino di 850 euro ma viene scontato per l’occasione a soli 549,00 euro. Ha una capacità netta di 206 litri per quanto riguarda il comparto di refrigerazione e di 98 litri per il congelatore. Essendo a installazione libera può essere posizionato ovunque a casa e grazie all’elevata efficienza è in grado di raffreddare i cibi da 25°C a 7°C in 4,5 ore in meno rispetto ad altri modelli, permettendo così di ottenere un notevole risparmio energetico. Le dimensioni sono di 59,5 x 185 x 66,8 centimetri con un peso di 68 kg.

Il forno appartiene invece alla serie Avant, modello NV75K5571RS/ET. Ha una capacità di 75 litri e modalità dual cook e anche in questo caso il prezzo passa dagli 850,00 euro di listino ai 549,00 euro con uno sconto di ben 301 euro. Dotato di classe energetica A e controllo tramite manopole si installa a incasso e ha una profondità di 60 centimetri. Una delle funzioni più particolari è la Dual Cook, che consente di usare il forno con due diverse temperature contemporaneamente, perfetta per cucinare più pietanze contemporaneamente. Infine è presente un rivestimento con sistema Pyrolytic autopulente, che consente di mantenere il forno pulito senza dover usare prodotti eccessivamente aggressivi.

Per queste e tante altre offerte potete continuare a seguici sul nostro sito oppure sui nostri canali telegram ufficiali dedicati ai mondi dell’hardware, della tecnologia, degli smartphone e degli store cinesi.

I prodotti scontati

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!