Forno Smeg a metà prezzo nel Freedom Black Friday di Unieuro!

La nostra rassegna delle migliori offerte continua passando nuovamente da Unieuro, che attraverso la sua iniziativa Freedom Black Friday, valida fino al 1° luglio, vi permetterà di portare a casa tantissimi prodotti con prezzi eccezionali e il tutto senza pagare la spedizione! E se eravate alla ricerca di un forno con un ottimo rapporto qualità/prezzo per poter cucinare le vostre specialità, vi offriamo la soluzione migliore ad un prezzo superconveniente!

La proposta è molto vasta, ma tra le varie vogliamo segnalarvi il forno elettrico Smeg SFP6401TVX1 in vendita al prezzo di i 399,90€ anziché 799,90€, a seguito di uno sconto del 50% che vi permetterà di risparmiare ben 400€! Smeg SFP6401TVX1 è un forno elettrico ad incasso dalle dimensioni medie, con una capacità interna di 70 L, e una potenza di 3000 W che vi permetterà di riscaldare e grigliare una grande varietà di pietanze in pochissimo tempo, persino la pizza!

Le caratteristiche tecniche parlano chiaro: questo forno di classe energetica A+ presenta un display incorporato con manopola, che vi permetterà temperatura e tempi di cottura grazie al suo timer digitale. Inoltre, grazie alle funzionalità grill, scongelamento e cottura a convenzione cucinerete sempre pietanze prelibate , preservando il gusto e le proprietà nutrizionali.

Come avrete visto, le offerte di quest'incredibile iniziativa lanciata da Unieuro sono davvero tantissime

