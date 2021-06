Fotocamera Sony ZV-1 con schermo direzionabile ad un prezzo super su eBay

Mentre su eBay continuano le offerte dedicate alla UEFA Euro 2020, che inizierà la prossima settimana, vi informiamo che nella sezione Imperdibili del noto portale sono arrivate nuove ed interessanti occasioni, le quali permetteranno a milioni di utenti di comprare prodotti tecnologici, articoli di abbigliamento e merce di qualsiasi genere a prezzi bassi. Come sempre, gli sconti possono raggiungere percentuali altissime ma, molte di queste occasioni, hanno la tendenza di scadere il giorno dopo, motivo per cui non bisogna indugiare troppo qualora trovaste uno o più prodotti preferiti in offerta.

Una delle tante offerte di oggi che invoglia a mettere le mani nel portafoglio, è quella relativa alla fotocamera Sony ZV-1, probabilmente il modello più blasonato per i vlogger, ossia coloro che amano riprendersi in svariati momenti della giornata e condividere i propri interessi con la rete. Proposta con uno sconto di 150,00€, che abbassa il prezzo dagli originali 799,99€ a 649,99€, si tratta di un’ottima occasione per chi intende iniziare una carriera da streamer offrendo subito una qualità professionale o, semplicemente, per chi preferisce scattare bellissime foto in vista dell’estate.

Alla Sony ZV-1 sono stati riconosciuti alcuni dei premi più importanti del settore, tra cui EISA Awards 2021, Reddot Winner 2021 e Design Award 2021. Siamo di fronte quindi ad una fotocamera in grado di soddisfare qualunque esigenza, facile da impugnare e da utilizzare. Lo schermo direzionabile vi permetterà di riprendervi senza il rischio di sbagliare inquadratura, mentre la possibilità di aggiungere qualsiasi microfono esterno tramite jack vi darà modo di migliorare e ottenere un audio perfetto, nonostante i microfoni integrati della Sony ZV-1 facciano già un ottimo lavoro.

La qualità di scatto garantita dal sensore CMOS da 1 pollice è eccezionale e siamo ai vertici della categoria, anche per quanto concerne la registrazione video, la cui risoluzione arriva fino al 4K con supporto HDR e AF in tempo reale. Sebbene il settore delle fotocamere compatte sia stato messo in forte difficoltà dagli smartphone, fotocamere come la Sony ZV-1 riescono ancora a fare la differenza, motivo per cui gli appassionati di fotografia non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa occasione.

Ciò detto, senza indugiare oltre, di seguito vi proponiamo la nostra selezione di prodotti, ma non dimenticatevi di consultare le molteplici altre offerte odierne di eBay al seguente indirizzo.

