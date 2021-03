Friggitrice ad aria Philips ad un prezzo mai visto su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, la nostra rassegna dedicata agli sconti di questo venerdì continua ora con gli Imperdibili di eBay che propongono, come sempre, interessanti occasioni su articoli come smartphone, elettrodomestici, dispositivi per la cura della persona, abbigliamento ed anche le prime offerte relative ai prodotti da giardino, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche oltre l’80%!

Diversi, dunque, sono i prodotti in sconto, anche se quello che più ha catturato la nostra attenzione è la friggitrice ad aria Philips AirFryer XXL, disponibile a soli 184,90€! Un prezzo davvero super conveniente, che corrisponde ad uno sconto di oltre 125 euro rispetto al tipico prezzo proposto dalla piattaforma! Questa friggitrice, grazie alla sua speciale modalità di cottura, cuoce i cibi anche in assenza di olio e vi permetterà di gustare piatti sani e saporiti, pur mantenendo intatta la croccantezza tipica dei fritti, ma senza grassi in eccesso. Nonostante sia un elettrodomestico compatto e profondo appena 32 cm, Philips AirFryer XXL è dotata di un cestello in grado di contenere fino a 7,3 l di cibo, dandovi la possibilità di cucinare anche alimenti molto “ingombranti”, come ad esempio un intero pollo!

Philips AirFryer XXL basa il suo funzionamento su un potente flusso d’aria calda che procede 7 volte più veloce di un tipico forno ventilato tradizionale, e che va a cuocere gli alimenti alla perfezione anche in assenza totale di olio, o con una ridotta quantità. Inoltre lo speciale cestello estraibile è realizzato in un materiale pensato per mantenere il calore, capace di mantenere al caldo gli alimenti anche per 30 minuti dopo la cottura. Philips AirFryer XXL rende anche più facili le sue operazioni di pulizia, dove tutti i suoi componenti, come il cassetto ed il cestello, sono rimovibili e lavabili comodamente in lavastoviglie.

L’interfaccia digitale di Philips AirFryer XXL è molto chiara ed intuitiva, permette infatti di impostare i 5 programmi di cottura in base alla tipologia di alimenti, mentre il selettore di Quick Control rende più facile la selezione della temperatura e del tempo di cottura, permette do scegliendo fra cotture differenti come la frittura o tramite grill. Ma non è tutto, attraverso l‘app Philips Airfryer è poi possibile scaricare molti suggerimenti, deliziose ricette e consigli forniti da chef professionisti e scoprire le infinite possibilità che un dispositivo come Philips AirFryer XXL permette.

Una friggitrice come Philips AirFryer XXL a questo prezzo è una vera occasione imperdibile, ma vi ricordiamo che si tratta solamente di una delle tante occasioni proposte da eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è disponibile per ancora pochi giorni il buono sconto da 10€ da utilizzare su tutti i prodotti inclusi nelle offerte Imperdibli di eBay quindi approfittatene quanto prima!

