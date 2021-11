Friggitrici | Le migliori del 2021

Quali sono le migliori friggitrici? In questo articolo vogliamo rispondere a questa domanda, proponendovi una rassegna puntale sui prodotti che riteniamo essere i migliori in questo settore, in modo tale da consigliarvi il migliori acquisto per le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è dunque quello di consentirvi non solo di acquistare i migliori articoli, ma anche quello di andare incontro alle vostre necessità e all’utilizzo che farete di questo prodotto.

Le friggitrici non sono altro che utili strumenti da cucina, che permettono di friggere qualsiasi alimento attraverso l’olio oppure l’aria. Il funzionamento varia in base alla tipologia dell’articolo e lo stesso vale per le funzioni, motivo per cui abbiamo in calce all’articolo potete trovare molte informazioni utili che vi guideranno nella scelta.

Tutti i prodotti presenti in questa lista sono stati selezionati accuratamente in base alle loro caratteristiche tecniche, ma anche il loro rapporto qualità/prezzo. Dunque, senza girarci ancora intorno, vi presentiamo la guida all’acquisto sulle migliori friggitrici. Vi auguriamo un buono shopping e una buona frittura.

Le migliori friggitrici

Friggitrice Aigostar da 2200W

Come primo prodotto di questa guida all’acquisto troviamo la friggitrice Aigostar. Si tratta di un articolo dall’ottimo potenziale ed è commercializzata ad un prezzo decisamente invitante. Questa friggitrice possiede un sistema da 2200W ed è in grado di contenere fino a tre litri di olio, ad una temperatura variabile tra i 130 e i 190 gradi centigradi. È l’articolo perfetto per preparare tantissime prelibatezze fritte, come pesce, patatine, pollo, frittelle e molto altro ancora. Chiaramente, vanta una protezione contro il surriscaldamento che si avvia automaticamente, quando rileva un’anomalia.

Moulinex AM3140

Moulinex è un marchio affermato del settore e produce articoli dalle buone specifiche tecniche, caratterizzati naturalmente da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra questi, vogliamo consigliarvi l’acquisto della friggitrice Moulinex AM3140, che può cucinare per un massimo di sei persone fino a 1,5 kg di alimenti, grazie alla sua capacità di contenere fino a 2,2 litri di olio. Questo prodotto è facile da usare, integra un timer digitale integrato, un oblò e un regolatore della temperatura. Inoltre, possiede una comoda impugnatura che consente di sollevarlo senza alzare il coperchio, in modo tale da friggere senza sporcare o schizzare la cucina.

Friggitrice ad aria Princess

Come terzo prodotto vogliamo spostarci dalle friggitriche classiche a olio consigliandovi invece una friggitrice ad aria, in particolare il modello sviluppato da Princess. Permette di friggere diverse tipologie di alimenti, come patatine, carne, verdura e pesce, il tutto mediante aria calda. Questo prodotto può garantire una croccantezza paragonabile alle classiche friggitrici a olio, grazie ad una circolazione di aria calda ad alta velocità che assicura un risultato eccellente. Ci sono anche otto programmi di cottura e un display per impostare le opzioni di frittura.

De’Longhi F28311.W1

La De’Longhi F28311.W1 è una delle migliori friggitrici a olio. Possiede un cestello rotante Rotofry che, mediante alcune oscillazioni, viene immerso dentro e fuori dall’olio, per garantire cibi fritti e croccanti. Inoltre può contare sul Sistema Easy Clean, in modo da rimuovere rapidamente e facilmente l’olio, lasciando dunque la vasca sempre pulita e vanta un termostato regolabile da 150 a 190 gradi centigradi per scegliere la temperatura corretta in base alle vostre ricette.

Friggitrice ad aria Innsky

Torniamo ancora una volta a parlarvi di friggitrici ad aria, con un prodotto sviluppato da Innsky. Si tratta di un articolo che permette appunto di cuocere tutti gli alimenti in esso contenuti con l’aria calda. Sfrutta il principio di reazione di Maillard, che rende le patate croccanti e il pollo succoso, senza alcuna perdita di gusto, tant’è che il cibo cotto da un prodotto del genere mantiene un sapore delizioso come se fosse fritto con le friggitrici tradizionali. L’articolo in questione, inoltre, vanta sette programmi predefiniti, selezionabili in base alla tipologie del cibo. È possibile impostare manualmente la temperatura, da 80 a 200 gradi centigradi, e il tempo di preparazione.

Philips HD9652/90 Airfryer XXL

Chiudiamo ufficialmente questa guida all’acquisto con un prodotto che riteniamo essere uno dei migliori di questo segmento di mercato, vale a dire la Philips HD9652/90 Airfryer XXL. Stiamo parlando di una friggitrice ad aria eccellente, non solo perché possiede una capacità incredibile, ma vanta anche delle funzioni da non sottovalutare. Innanzitutto, gode della tecnologia Twin TurboStar, ovvero un potente vortice di aria calda che avvolge l’intero cestello di cottura, perfetto per coloro che desiderano friggere, arrostire, grigliare o, semplicemente, cuocere. Inoltre, è compatibile con il sistema Fat Reducer che cattura il grasso dagli alimenti e lo intrappola sul fondo del cestello di cottura. Oltre a ciò, include un interfaccia digitale semplice da controllare, che permette di selezionare i programmi di cottura e altre piccole chicche software. All’interno della confezione c’è anche il ricettario incluso con oltre 3 ricette, ma vi consigliamo di scaricare l’app Airfryer per scoprire ulteriori suggerimenti.

Come scegliere le migliori friggitrici

Dopo aver dato uno sguardo alla nostra rassegna dei migliori prodotti di questo mercato, è doveroso spiegarvi come funziona una friggitrice e, soprattutto, quelle che sono le caratteristiche principali, che vi riporteremo di seguito.

Caratteristiche generali

Struttura e Capacità

Prestazioni

Funzionalità

Accessori

Caratteristiche generali

Come abbiamo ampiamente anticipato, nel mercato ci sono due famiglie di friggitrici, la prima che include tutte quelle alimentate a olio (tradizionali ndR), mentre la seconda racchiude tutte quelle ad aria. Quest’ultime sono di ultima generazione, e possiedono alcune tecnologie che permettono di evitare di fatto l’uso dell’olio per poter friggere gli alimenti. Spiegate le due grandi famiglie in commercio possiamo trovare naturalmente quelle professionali, semi-professionali e tradizionali.

Struttura e Capacità

Le friggitrici hanno strutture diverse tra loro, e variano in base alla tipologie acquistata. Ci sono quelle professionali che sono sprovviste di coperchio e hanno una forma a parallelepipedo, mentre quelle classiche hanno una struttura più ovale e vantano un coperchio, automatizzato e non. Nel primo caso, suggeriamo l’acquisto ai veri professionisti, ovvero coloro che sono abituati a friggere ogni giorno; mentre, nel secondo caso, suggeriamo l’acquisto a tutti gli altri, poiché le friggitrici tradizionali sono facili da utilizzare.

Per quanto concerne la capacità, questo aspetto va valutato in base al quantitativo – espresso in chilogrammi – di alimenti che può contenere. Chiaramente, una friggitrice più capiente è indicata per le grandi famiglie, mentre quelle più piccole per quelle meno numerose. Possiamo dunque raggruppare questi prodotti in:

Piccole. Quelle con una capacità massima di circa 1,2 litri (famiglie di massimo quattro persone)

Medie. Quelle con una capacità massima compresa tra 1,5 e 2,3 litri (famiglie con massimo 4-6 persone)

Grandi. Quelle con una capacità massima di 3 o 4 litri (famiglie più grandi)

Prestazioni

Il fattore rappresentato dalle prestazioni è assai importante prima di compiere l’acquisto. Un prodotto performante garantisce tempi di riscaldamento dell’olio ridotti e un costante mantenimento della temperatura dell’olio per più tempo. Dunque, una buona friggitrice deve soddisfare queste due ultime condizioni. Bisogna considerare che, per poter cuocere nei migliori dei modi gli alimenti, è indispensabile gettarli nell’olio ad una temperatura ottimale.

Generalmente, una buona friggitrice ha una potenza compresa tra i 1400W e i 2000W, ma bisogna tenere a mente anche i consumi energetici. Maggiore sarà la potenza di un elettrodomestico, maggiore sarà la sua spesa, in termini di costi energetici in bolletta.

Invece, qualora siate interessati ad un prodotto più salutare, vi consigliamo l’acquisto di una friggitrice ad aria, che permette di ottenere ottimi alimenti fritti.

Funzionalità

Un altro aspetto da tenere in considerazione prima di effettuare l’acquisto è il parco funzionalità di un prodotto del genere. Tra le funzioni più importanti troviamo il regolatore della temperatura, che garantisce a tutti gli utilizzatori di impostare manualmente la potenza della friggitrice, ma è necessario stare attenti al punto di fumo di ciascun alimento, oltre a quello dell’olio utilizzato. Qualora non ci fosse un regolatore, vi consigliamo l’acquisto di un termometro da cucina.

In ogni caso, le principali funzioni delle friggitrici sono:

Pulsante di accensione/spegnimento

Pulsante che permette l’apertura del coperchio

Manopola del timer

Spie luminose per poter capire lo stato di funzionamento del prodotto stesso

Accessori

Ultimo aspetto da considerare è la dotazione di accessori. Ci sono tantissimi oggetti complementari da aggiungere alla friggitrice, ciascuno dei quali permette di avere più soluzioni durante la preparazione di alimenti fritti. Quelli di più importanti sono:

Filtri di ricambio. Si tratta di particolari filtri che permettono di eliminare i cattivi odori, attraverso dei carboni attivi. La maggior parte delle friggitrici in commercio possiedono degli slot in cui inserire questi filtri. Alcuni sono contenuti all’interno della confezione di vendita, altri invece devono essere acquistati separatamente, soprattutto quelli di ricambio. Naturalmente, vi consigliamo di controllare la disponibilità di filtri e la loro compatibilità con il prodotto scelto.

Tubicino di scarico. Alcune apparecchiature vantano anche un sistema di scarico, motivo per cui è indispensabile dotarsi di tubicini di ricambio appositi.

Oltre agli accessori di ricambio, come filtri, tubi di scarico, bisogna considerare tutti quelli considerati secondari. Ad esempio i detergenti, libri di ricette e cestello.